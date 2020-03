Gypsy-jazzi viljelev Titoks teeb muusikat rahvusvahelistel lavadel

Titoks on alguse saanud Tartust, triosse kuuluvad Kristjan Rudanovski, Jaanis Kill ja Robert Nõmmann. Mehed on mänginud erinevatel rahvusvahelistel festivalidel ja kontsertpaikades, neid on tituleeritud Eesti gypsy-jazzi lipulaevaks.

Mehed kommenteerisid, et gypsy-jazz on «jazz nagu jazz ikka». «Võib-olla erineb see stiil vaid selle poolest, et koosseisus pole saksofoni ja trummi. Mängime nii nagu vanasti - lihtsalt puitpilli peal, eelkõige siis keelpillide peal,» rääkisid nad.

Kristjan Rudanovski kommenteeris, miks nad bändile just sellise muusikalise stiili on valinud. «See valik kujunes väga kergelt, mõte sündis seitse aastat tagasi, kui esinesime Jaanisega Tartus, Vilde lokaalis. Saime aru, et viiul sobib selle koha stiiliga hästi kokku, taoline muusika on olnud seal ka ju varasemalt. Ajapikku hakkasime sarnaseid lugusid aina juurde võtma ja nüüd oleme jäänud selle juurde. Tunneme, et nii toimivad asjad hästi.»

Mehed lisasid, et ootavad entusiaste oma bändiga liituma. «Hetkel toimib meil sünergia väga hästi, kuid oleme mõelnud, et bändi sobiks lisaks ka veel üks kitarrimängija. Siiani oleme koostööd teinud erinevate külalisesinejatega, kelle hulgas on olnud nii lauljaid kui klarnertimängijaid,» lisasid nad.

Titoks on esinenud erinevates riikides. «Meie enda suur lemmik on Prantsusmaa. Saime sealt näiteks omaette kogemuse, kui mängisime jazzmuusikat väga omanäolisel kabelikontserdil. Kuid meil on esinemise kogemust mitmete välisriikide lavadelt, Euroopa siseselt kui väliselt,» kommenteerisid muusikud.

Juttu oli ka 38. Tudengijazzist, mis kestab tänavu kuni 8. märtsini. «Esinevate bändide juures on piirang, mille kohaselt vähemalt üks bändi liige peab olema tudeng, kõik ülejäänud otsused on vaba voli. Üles astub kooslusi Eestist, Rootsist, Norrast, Leedust ja Prantsusmaalt. Meie esineme reedel Tallinnas, Philly Joe's. Tegelasi ja ülesastujaid on nende festivali päevade jooksul palju, soovitame kõigile tulla tutvuma uue muusikaga. Meie esindame küll vanemat stiili, kuid paljud ülesastujad teevad erinevaid moodsaid katsetusi,» lisasid Titoksi liikmed.

Titoks esitas Elmar LIVE stuudios muusikapala nimega «Djangos tiger».