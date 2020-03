Tanel Padar: aeg on ainus ressurss, mida kusagilt enam juurde ei saa

Tanel Padar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis oma fännibaasist. «Kui nüüd võtta puhas statistika sotsiaalmeedia baasil, siis minu fännibaas on 75 protsendi ulatuses naiste poole kaldu. Kuid esinemiste ajal näen saalis, et publiku hulgas on mehi ja naisi peaaegu võrdselt. Omal ajal ütles Sal-Saller, et kui Tanel Padar & The Sun lavale astusid, siis olid kõik küünetehnikud lava ees. Tegelikult umbes selline vaatepilt tol ajal oligi, saal oli paksult naisi täis. Isegi, kui seal oli ka mehi, siis nad olid tavaliselt tulnud oma naiste, mitte meie bändi pärast. See on lihtsalt üks tähelepanek tagantjärgi teadmiseks. Kuid praegu on meeste ja naiste osas publik suhteliselt võrdne,» sõnas ta.

Tanel Padar ja Tomi Rahula korraldavad naistepäeva raames kontserttuuri ja selle pealkirjaks on «Kummardus naistele». 7. märtsil on üleastumine Rae Kultuurikeskuses ning 8. märtsil KUMU auditooriumis Tallinnas. «Oleme Tomiga alati ümbritsetud naistega, nii juba lapsest saati - meie ümber on olnud õed, emad, vanaemad ja nii edasi. Tomil on nüüd kaks väga armsat tütart ja ka mina olen tütre isa. Mul on kihlatu ja Tomil on oma Anni. Oleme aru saanud, et naised mängivad meie elus suurt rolli ja me pühendame end nende jaoks. Sellised suhted ei saa muidugi olla ühepoolsed. Naine ei saa olla teenindav personal, ka mees peab panustama,» tõdes Padar.

Muusik tegi juttu oma värskest singlist «Sinu aeg». «Antud loo valmimine oli paljuski tingitud kutsest osaleda Eesti Laulu finaalis. Meil on hetkel kombeks, et kõik tahavad, et sa esitleksid midagi uut. Joonlauaga ma lugude välja andmist muidugi ei mõõda, avaldan muusikat siis, kui materjal on küps ja valmis. Ma pole Aapo Ilvesega juba pikemat aega midagi koos teinud, kuid nüüd kogesin taas, et kui me midagi koos loome, siis hakkavad taas asjad juhtuma. Huvitav on see, et taaskord on sõna «aeg» looga seotud. Oleme koos kirjutanud neliteist lugu. Meie mõlema jaoks on sõnal «aeg» sisulises mõttes väga oluline tähendus, see on ju ainus ressurss, mida kuskilt juurde ei saa. Peame nautima igat hetke,» lisas muusik.