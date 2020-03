Silvia Ilves ja Paul Neitsov: meid ühendab muusika ja teineteise mõistmine

Silvia Ilves rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kas avalikkusele maalitud pilt tema ja Paul Neitsovi suhtest vastab ka tegelikult tõele. «Oleneb sellest, mis teemadel ajakirjandus räägib. Muusika kohta käiv info on kõik tõde! Kollane ajakirjandus on välja toonud vaid negatiivseid pooli. Tegelikult saame Pauliga väga hästi läbi, ta on nii mõistlik. Paul pole nagu naine, kes teeb igasugusest asjast stseeni või draamat. Kusjuures ta on minu parim lavapartner,» sõnas Ilves.

«Ma ei tee draamat. Ajakirjandus teeb oma tööd väga hästi ja üritab meist viimast võtta. Meie aga jääme selle juurde, et meile meeldib väga koos pilli mängida,» lisas Paul Neitsov.

Ilves täpsustas, miks tal on hea koos Neitsoviga muusikat luua. «Oleme mõlemad palju läbi elanud. Tavapärasest võib-olla isegi rohkem. Meil on üksteise osas palju mõistmist, see on eriline sõprussuhe. Paul on lihtne mees, ta teeb kõik, mida naine tahab. Kui meil oli plaadi tegemine, siis kõik, mida mina nõudsin, läks sisse. Paul pani paika lugude järjekorra, lühidalt ning konkreetselt,» lisas ta.

Muusikute sõnul ühendab neid täna muusika, ühine kontserttuur ning uus helikandja. Nende ühise plaadi pealkirjaks on «Kümnel keelel». «Selle plaadi taga on üksjagu tööd. Võib öelda, et see töö on alanud minu kuuendast eluaastast. Paul alustas lapsena samuti tšellomänguga ja siis hiljem läks kitarri peale üle, ka tema puhul on aastatepikkune töö panustatud,» lisas Ilves.

Neitsov lisas, et värske helikandja peal on kuulda nii tema kui Silvia lauluhäält. «Silvia mitte ei pea viisi, vaid laulab tegelikult väga hästi! Minu meelest on lahe, et uuel plaadil on ka paar laulu peal, see teeb selle materjali mitmekülgseks. Näitame ennast heast küljest,» muigas Paul Neitsov.