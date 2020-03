Elmari muusikauudised

Avaldati ülemaailmselt Kadri Voorandi album «In Duo With Mihkel Mälgand»

Sündmus on Voorandist teinud ka saksa keeleruumi mõjukaima jazziajakirja Jazzthetik kaanetüdruku. Kadri Voorandi duo puhul on tegu originaalloomingule keskendunud kooslusega, mille keskmes on vokaali, bassi ja klaveri leidlik improvisatoorne mängumaa sümbioosis elektrooniliste efektide ja hingestatud poeesiaga. Duo Mihkel Mälgandiga ei sea endale stiililisi piire, kokku sulatatakse popi, folgi, jazzi ja isegi roki elemente. Esile tõusevad emotsioon ja omapärased tekstid. Erikülalistena on albumile andnud oma panuse NOËP, Marek Talts ning Ahto Abner. Album on valminud Eestis ning salvestatud erilises saunastuudios mereääres. Muusikud on teinud omaltpoolt kõik, et plaadil kõlaks eranditult see, millele nad südamega alla julgevad kirjutada. Kadri Voorandit ja Mihkel Mälgandit ootab ees tihe esinemisgraafik kontsertidega Saksamaal, Itaalias, Ungaris, Prantsusmaal ja Eestis. Ühtlasi astub Voorand aprillis üles ühel valdkonna olulisimal festivalil Jazzahead, kuhu sõidavad kokku spetsialistid ning muusika-armastajad üle maailma.





Must Hunt avaldas sünnipäevakontserdid ja uue singli

Must Hunt alustab 2020. kontserdiaastat oma teise sünnipäeva tähistamisega ning kuulutas välja veel terve seeria live-sündmusi. Ühes tuurigraafiku avaldamisega toodi ilmavalgele ka värskendatud versioon laulust «Risttee». Ansamblisse Must Hunt kuuluvad Freddy Tomingas solistina, kitarril Brad Jurjens, Mart Veski basskitarril ja Marko Atso trummidel.

Musta Hunti oodata järgmistesse kohtadesse:

3. apr - Must Hunt 2. sünnipäev - Rock & Roll Heaven, Tartu

4. apr - Must Hunt 2. sünnipäev - Pubi juudas, Tõrva

17. apr - Must Hunt live - Hiiu Pubi, Tallinn

23. apr - Veteranirock 2020 - Raekoja plats, Tartu

23. mai - Motoramm 2020 - Concord MC, Viljandi

1. aug - Jõgevatreff 2020 - Kuremaa, Jõgeva

8. aug - Motoklubi 39MC 20 aastat - Tähe 114, Tartu





Esimene singel bändilt Faraday

Faraday on andnud välja oma esimese ametliku singli mis on sama vihmane kui meie talv ja kannab seetõttu pealkirja «Las Langeb Vihm». Uus lugu ilmus 5. märtsil ja loo muusika autoriks on Mikk Tivas. Sõnad kirjutas Jaak Paju. Loole on valminud ka video bassimehe Jaan Parkeri käe all. Faraday ansamblina on teinud läbi suure muudatuse. Alustades nime muutusest mis oli vanasti TLH. Vahetus neil ka bassimees kelleks on nüüd Jaan Parker. Uue singliga seoses tulevad ka lähiajal kohe esimesed kontserdid ja seda esimesena Raplas Rebaseurus 28.märtsil.





Kaari Sillamaa teose oratoorium «Kristus» kontserttuur jõuab publiku ette selle aasta aprillikuus