Alen Veziko: aeg on keeruline, viiruste periood mõjutab ka kontsertkorraldust

«Meil käib hetkel naistepäeva tuur «20/40. Ikka veel teel» ja tegelen oma uue loominguga. Nii naljakas kui see ka ei ole, mul tekkis vahetult enne jõule üks vaba auk ja otsustasin, et lähen stuudiosse ja kirjutan uut muusikat,» rääkis Veziko raadio Elmar hommikuprogrammis oma tegemiste kohta.

Muusik täpsustas, mida tähendab numbrikombinatsioon 20/40 tema kontserttuuri pealkirjas. «Mõnikord on mul tunne, et olen küll 40-aastane, kuid tunnen end kakskümmend aastat vanemana. Tegelikult tähendab minu kontsertuuri ees märgitud number 20/40 seda, et olen 40-aastat vana ja sellest kakskümmend aastat olen olnud tegevmuusik. Selline huvitav arvude kombinatsioon tekkis täiesti juhuslikult, panime selle plakatile ja nüüd kõik küsivad minult, mida see küll tähendab. Tänapäeva marketing on juba kord selline, et sisu pole oluline, vaid loeb see vaht, mis seal ümber on,» muigas mees.

Veziko lisas, et talle meeldib esinemiste ajal palju rääkida ja sõnalisel osal on küllatki oluline roll. «Esiteks, see on osa minu etteastest. Teiseks muidugi see, et olen nende kahekümne laval oldud aasta jooksul nii mõndagi kogenud, nii tore on neid kogemusi oma publikuga jagada,» rääkis ta.

Mees rääkis oma uuest loost «Kõik muu ei loe». Tegelikult on see üsna vana lugu, kuid mul oli sellest puudu üks salm. Antud pala seisis tükk aega ja siis korraga mõtlesin, et pean selle taas üles korjama. See räägib sellest, et olen vanem, rahulikum ja mu väärtushinnangud on muutunud. Ma ei viitsi enam pidutseda nii palju, esinen ka vähem klubides. Tahan palju kodus olla, raamatut lugeda ja head kohvi juua,» tunnistas ta.

Veziko tegi juttu ka haiguste perioodist ja sellest, kuidas publiku hirm haigeks jäämise ees kontsertkorraldajaid mõjutab. «Mis seal salata, aeg on keeruline. Minu tuuri esimesele kontserdile jättis tulemata kakskümmend inimest, kes olid pileti tegelikult varasemalt valmis ostnud. Ma mõistan nende valikut väga hästi ja ei võta seda kuidagi isiklikult. Ma isegi tahaksin haiguste ajal rahulikult lapsega kodus olla, kuid ma ei saa endale seda lubada. Olen otsustanud tuuri võiduka lõpuni viia,» sõnas ta.

Muusik lisas, et kui kui tema kodulehelt osta kontserttuuri pilet, siis märksõnaga «ELMAR» saab soetada selle 15% soodsamalt.

Esinemiste ajakava on välja toodud allpool:

11. märts Tartu ERM (kell 19.00)

15. märts Tallinn KUMU (kell 17.00)

20. märts Rapla Kultuurimaja BlackBox (kell 19.00)

22. märts Pärnu Endla Teatri Küün (kell 17.00)