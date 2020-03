Mikk Kaasik Elmari lastesaates: laulan nii koolitunnis kui ka linnatänaval!

«Olen täiesti tavaline koolipoiss. Käin Tartu Tammegümnaasiumi 10. klassis. Mis mind võib-olla veidi eristab teistest, on see, et tegelen juba pikemat aega laulmise ning klaverimänguga. Muusikakool on mul lõpetatud, kuid harjutan klaverit kodus iga päev. Ka laulmisega tegelen väga tihti, laulan nii koolitunnis kui ka linnatänaval. Lisaks sellele on mu hobiks ka näitlemisega, kasutan alati ära erinevaid võimalusi. Võib öelda, et nii muusika kui näitlemine on mõlemad väga ägedad,» rääkis Mikk Kaasik raadio Elmar lastesaates.

Lastesaate juhid uurisid noorelt muusikult, kas tal on häälemurde aeg juba üle elatud. «Usun, et häälemurre on mul ära olnud. See on tegelikult üsna keeruline nähtus. Osadel kestab see nädal aega, teisel inimesel aga isegi mitu aastat. Mulle tundub, et mina olen see «mitu-mitu aastat» variant. Võib öelda, et tänaseks on hääl ära kujunenud, kuid tuleb ette olukordi, kus hääl viskab veel naljavempe sisse. Eks näis, mis saab,» rääkis Kaasik.

Noormees rääkis ka oma muusikamaitsest. «Mul pole midagi populaarse mõminaräpi vastu, kuid igaühel on oma maitse. Mulle meeldib näiteks jazz-muusika. Oma iidoliks pean aga Bruno Mars'i. See muusika mida ta teeb, on väga äge! Eestlastest meeldib mulle Karl-Erik Taukar. Tahan ühel päeval teha kõike nagu Taukar - esitada enda laule, koos oma bändiga ja seda kõike suurtel lavadel,» täpsustas ta.

Lisaks sellele, et Kaasik on osalenud paljudel kodumaistel lauluvõistlustel, on laulmine toonud talle ka mitmeid huvitavaid välisreise. «Olen käinud esinemas ka Maltal ja Gruusias. See on tore, saad mitmeks päevaks minna soojale maale, vahepeal käid laulmas ja siis ujumas. Kunagi käisin päris tihti sellistel reisidel, enam mitte nii palju,» rääkis ta.

Juttu oli ka muusiku tulevikuplaanidest. «Ütlen ausalt, mul pole tuleviku osas õrna aimugi. Tean seda, et tahan muusikaga edasi tegeleda. Eks aeg näitab, kas tegelen pillimängu ja laulmisega üksi kodus või esinen suurele publikule. Üks asi on kindel, muusikat ma unarusse ei jäta,» lisas Kaasik.