«Sipsiku» filmi režissöör Meelis Arulepp: meie järgmine suur projekt on «Kaka ja kevad»

Saatejuht Oliver Kõvask tunnistas lastesaates, et «Sipsik» oli esimene raamat, mille abil ta lugema õppis. «Mulle see raamat väga meeldis! Sipsik on üks ääretult lahe tegelane. Minu meelest on «Sipsiku» film kõige lahedam film läbi aegade,» alustas ta intervjuud suure õhinaga.

Lapsed uurisid režissöör Meelis Arulepalt, miks otsustati Sipsiku tegelasest film teha. «Filmi mõte tekkis sellest, et meie eelmine film «Suur maalritöö» sai vaatajatelt väga positiivse vastukaja. Tegime inimeste seas väikese küsitluse, kus küsisime, milline võiks olla järgmine Edgar Valteri illustratsioonide põhjal tehtud film. Väga paljud vastasid, et järgmine film võiks olla Sipsikust. Nii see idee sündiski,» sõnas Arulepp.

«Filmi tegemine oli puhas lust ja rõõm! Tegime seda ligikaudu kuus ja pool aastat, see on siis esimesest ideest ja stsenaariumi koostamisest kuni lõpuni välja. Kuid pliiatsid võeti reaalselt kätte umbes kaks aastat tagasi. Pean tunnistama, et Edgar Valteri illustratsioonid lausa kutsuvad joonistama. Filmis on siiski kasutatud ka arvutite abi, teisisõnu, tulemus on hübriid - osa materjalist on joonistatud ning osaliselt on kasutatud arvuti poolt tehtud animatsiooni,» avaldas režissöör.

Ott Sepp on animafilmis Sipsiku osatäitja. «Mina olen selle filmiga väga rahul! Nägin seda filmi esimest korda esilinastusel ja mulle tõeliselt meeldis. Sipsik soovis filmis kuule lennata, ka minul on sama soov, päriselt! Minu poeg Johannes soovib samuti kuule lennata,» muigas Sepp.

Saatejuht Gustav Pirk naljatles pooljuhuslikult, et kas järgmiseks filmiprojektiks on nüüd «Kaka ja kevad». Arulepp tegi küsimuse peale silmad suureks ja naeris: «Oot...aga kus sa seda teadsid? On sul mingit siseinfot? Tegelikult see ongi meil hetkel juba töös! Esialgu tuleb sellest kaheksa minuti pikkune lühifilm, Vilbre on Mait Malmsteniga juba selles osas käed löönud.»

«Ma tahaks teha veel ühe filmi, kus oleks nii palju hinge, südant, armastust ja soojust, kui seda oli «Sipsiku» filmis. Ma ei tea, kas see kunagi mul veel õnnestub, sest palju sõltub stsenaariumist - kuid see on mul väga suur soov,» lisas Arulepp.