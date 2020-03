Üllar Priks on seljast maha jalutanud 30kg ja seda vaid ühe aastaga!

Üllar Priks ehk Myrakas rääkis raadio Elmar eetris, et kuigi ta välimuselt polegi enam nii «mürakas», siis sõbrad kutsuvad teda endiselt just hüüdnime pidi. «Nimi Myrakas on mulle justkui kasevihana külge kleepinud juba keskkooli ajast. Ma ei saaks sellest nimest lahti ka siis, kui peaksin kehakaalult veelgi väiksemaks muutuma,» rääkis aasta jooksul 30 kg kaotanud mees.

«Tunnen end hästi ja saan nii palju positiivset tähelepanu. Minu tervislikumaks muutumise teekond algas 5. jaanuaril, 2019. aastal. Sel hetkel hakkasin enda jaoks uut elu elama. Tegin peale aastavahetuse pidustusi värskes õhus ühe kena tiiru. 6. jaanuaril läksin taas jalutama, lihtsalt nii äge oli. See kogemus oli hea ja jäi kuidagi sisse tiksuma ning enam välja ei roninudki. Enne seda polnud ma üldse «kõndija tüüp», heal juhul läksin külmkapi või autoukseni,» tunnistas mees.

Priks lisas, et teadliku kõndimistrenniga alustades ta ei mõelnud üldse kaalulangetuse peale. «Tegin seda eelkõige hea enesetunde pärast. Läksin välja, hingasin värsket õhku ja sain oma mõtetega üksi olla. Tol hetkel kaalusin 140 kg ja olin juba leppinud sellise kehakaaluga,» rääkis ta.

«Kõndimise hetked on ka meelele üsna viljakad, saan palju häid ideid - olgu need uued viisijupid, kirjutamise mõtted, mõni huvitav retsept, mida tahan kohe minna koju valmistama. Kodus käib mul üsna tihe andmine - pind on väike, mul on abikaasa, laps ning kaks kassi ja koera. Kui kodus tahan vaikset hetke, peab selleks öösel üles ärkama, mõnikord ei aita ka see, sest keegi ikka kusagil norskab. Jalutamise ajal saan olla vaikuses,» sõnas mees kõndimise kasude kohta.

Priks naudib ka toidutegemist, vaatamata sellele, et valmistab hea ja paremat enamasti vaid enda tarbeks. «Mulle meeldib köögis kokata. Mu ülejäänud pereliikmed on veganid ja esialgu oli mul raske harjuda, et endale süüa valmistades on kogused nii väikesed. Kuid nüüd ma olen sellega juba harjunud, eriti tore, kui sõbrad külla tulevad, sellevõrra saan rohkem süüa valmistada,» lisas ta.

Mees rääkis, kui pikkade vahemaade kaupa ta kõndimisega alustas. «Esialgu alustasin lihtsalt koduuksest ja kõndisin mööda linna, kokku ligikaudu 8 km. See oli minu standard. Tõusin ekstra selle jaoks varem üles, et saaks kõndida ilma mingisuguse sihtpunktita ja päeva raiskamiseta. See on minu jaoks jätkuvalt jalutamine ja mitte sport. Tänaseks on tekkinud teatavad rutiinid, mis aitavad protsessi lihtsamini läbida. Mõõdan näiteks erinevaid vahemaid enda jaoks ning jätan teel olevaid märke meelde. Neid märke on alati tore näha, tean täpselt, kus mul kilomeeter täis saab ning millise maja nurga juures hommikuti mõni tädi vastu jalutab. Need on veidrad rutiinid, kuid need aitasid mind alguses palju, et kõigest läbi astuda,» lausus ta.

«Tänaseks on mul mentor, kes aitab jälgida toitumist ning jõusaalis liigutamist. Mu esimene aasta oli kõike muud kui mõistlik! Treener on öelnud mulle, et mind ei saa mitte kuidagi teistele eeskujuks tuua. Mul lihtsalt vedas sellega, et kõndides hakkas kaal langema. Vedas ka sellega, et intensiivse liikumisega mu vaim alla ei andnud,» rääkis Priks.

Mees tunnistas, et tervislikuma eluviisiga on kaasa tulnud ka teatav uus suhtumine. «Olen viimase aasta jooksul hakanud leidma end ja mõtlen rohkem olemise kui sellise peale. Teadvustan endale, et kõik ei käi lõputult. Kuid üldjoontes naudin elu ja teen kõike, mida ma ennegi tegin,» rääkis ta.