Jalmar Vabarna uuest Zetode albumist: tahtsime plaati, kuid saime raamatu

Jalmar Vabarna rääkis Zetode uuest albumist. «Meie uus plaat «Traadilda» tuli juhtumisi välja nagu lauluraamat! Siin on 18 erinevat laulu, nende kõigi kohta on välja toodud nii kirjeldused kui ka sõnad. Nii saavad kõik aru, millest need laulud räägivad, ka välismaalased,» avaldas Vabarna raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Plaadi peal on justkui mürisev leelo muusika. Leelokoor oleme tegelikult alati olnud. Selle plaadi kokkupanemise mõte ongi olnud see, et näidata end just leelo muusika küljest - pöörame sellele nii enda kui ka publiku tähelepanu. Lisaks on oluline osa ka meie pillidel,» sõnas Zetode liige Matis Leima.

«Minu hinnangul on samuti meie tegevuse puhul õige olulisem osa leelo-traditsiooni edasikandmisel. See, et me oma loomingu koos rokiga massidesse tõime ja nüüd neid samu kuulajaid puhta leeloga rõõmustame, ongi kogu asja võti,» lisas Vabarna.

Muusikud tõid välja, et värske plaat on salvestatud kontserdina. «See on live plaat, mis on salvestatud möödunud aasta augustikuus Treski küünis. Tahtsime selle projekti enda jaoks võimalikult ausaks ja ehedaks teha. Mingit ülemõtlemist polnud, läksime lavale ja hakkasime otsast pihta. Lõpetasime seal, kus lõpetasime ja kogu see esitatud materjal saigi plaadile. Tagasi me esitamisega ei hoidnud ning kolmes loos laulab kaasa ka 150-liikmeline publik,» avaldas Vabarna.

«Leelo muusika on mõeldud endale nautimiseks. Kogu salvestamise protsess oli suur rõõm,» täpsustas Leima.

Bänd on kuni 14. märtsini kontserttuuril. Uuri piletite kohta SIIT.