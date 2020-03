Uku Suviste: naudin töölainel tegutsemist, kuid ka puhkamisest tuleb võtta maksimum

Uku Suviste rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et ta eelistab hiliseid õhtuid varajastele hommikutundidele. «Õhtud on kuidagi sumedamad....ja emotsioon ning mõttetegevus liigub erksamalt. Olen täheldanud, et õhtuti tuleb rohkem häid ideid,» tunnistas ta hommikuprogrammis.

Samas tõdes ta, et ka hommikutel on omad plussid. «Teinekord on ka hommikud mõnusad, eriti Tartus veedetud hommikud. Aastaid tagasi tegin teater Vanemuisega koostööd. Osalesin projektides «Moonlight» ja «Grease». Elasin siis kuude kaupa Tartus, see oli hästi soe aeg. Mul on ilus mälestus Tartu hommikutest,» lisas Suviste raadio Elmar kodulinna teemadel.

Suviste rääkis raadiokuulajatele oma päevarutiinidest. «Olen hiline uinuja, kuid jälgin seda, et saan ligikaudu 6-7 tundi und. Tavaliselt ärkan kella 9 ja 11 vahel. Hommikuti teen endale väikese hommikusöögi ja minu laualt ei puudu kohv, joon seda alati piimaga. Seejärel tegelen online asjaajamisega, vastan teatud e-mailidele ja planeerin oma esinemiste logistikat. Oleneb palju päevast, tihti tuleb ette ka kohtumisi ning erinevaid proove. Argipäevadel üritan tegeleda loometegevusega ning käia trennis, kuid see osa jääb pigem õhtusele ajale,» avaldas ta.

Mees tunnistas, et Eesti Laulu perioodiga kaasnes eriti tihe töögraafik. Kiiret ja tegusat perioodi nautis ta aga täiel rinnal. «Mulle meeldib lähtuda ideest, et kui on töö tegemise aeg, siis olengi konkreetselt sellel lainel - naudin oma toimetamisi ja tegutsen laineharjal nii kaua ja hästi kui võimalik. Kui on aeg puhata, siis tuleb võtta ka sellest maksimum. Oluline on see, et mulle meeldib see, mida ma teen ja see ongi kõige tähtsam,» rääkis ta.

«Oma aega võib kulutada hommikust õhtuni, kas sul siis tegevustele teadlik tähelepanu või mitte, tunde on meil kõigil ikka sama palju. Ise tuleb olla valiv, tuleb vaadata, mida jõuab teha ja mida pigem mitte - ikka eesmärgiga, et tulemus oleks parim,» rääkis muusik.

Suviste tegi juttu unistuste puhkuse sihtkohtadest. «Ma pole endale juba ligi aasta aega ühtegi pikemat puhkusereisi lubanud, väikeseid sõite on siiski olnud. Varasemalt olen Taimaal käinud, mulle meeldis seal ja läheksin sinna ka tagasi, palju jäi avastamata. Kuid lisaks sellele tahan käia ka kohtades, kuhu pole jõudnud minna, nende hulgas on näiteks Kuuba ja Brasiilia,» lisas ta.

Muusik rääkis ka Eurovisioonil osalevast võistlusloost «What Love Is». «Olen tänulik neile, kes seda lugu toetanud on. Tore, et see laul on kõnetanud. Eurovisiooni valguses oleme otsustanud, et lugu ennast enam ei muuda, see on valmis ja tervik. Lavalise poole pealt näeme, et on võimalik areneda,» lisas ta.