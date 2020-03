Tallinki laev suundus lõksu jäänud eestlaseid ja lätlaseid Saksamaalt koju tooma

Tallink teatas, et nende laev Romantika suundus Euroopast koju soovivatele eestlastele ja lätlastele appi Sassnitzi sadamasse Saksamaal. Ettevõtte juhatuse esimees Paavo Nõgene rääkis sel teemal raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Piletite tellimisel hakkab hetkeseis lähenema maksimumile. Autotekil on kohti 260 autole. Hetkel on reisijaid 550. Kõigil, kellel on soovi, peaks kiiresti reageerima,» sõnas Nõgene.

Laev on hetkel Saksamaa poole teel ja jõuab täna õhtuks sihtpunkti. «Laeva peal on üle kahekümne kaubaveo ühiku. Me suutsime eile Saksamaa poole liikuvaid rekkasid suunata laevale, et nad ei peaks piiridel seisma. Laeval on ka 35 Saksamaa kodanikku ning üks Prantsusmaa kodanik, nemad saavad liikuda kodu poole,» lisas Nõgene.

«Laev alustab Sassnitzi'st tagasisõitu täna õhtul kell 23.55, liigub kõigepealt Riia suunal, pardal siis Eesti ja Läti kodanikud,» rääkis Nõgene.

Analoogse lisareisi toimumise võimalikkus sõltub Nõgene sõnul otseselt riikide vahelisest kokkuleppest. «Selline reis ei ole majanduslikult võimalik ilma toetusteta. Vaatame, mis lähemad päevad toovad. Tallink on valmis lõksu jäänud inimesi koju tooma,» sõnas Tallinki juhatuse esimees.

Täna hommikuse seisuga Tallinna ja Helsingi vahel jäetakse liinile üks laev. «Enamus liine on suletud. Tallinna ja Helsingi vahel jääb liiklus hetkeseisul toimima, veab laev Megastar. Samuti jääb hetkel toimima laevaliiklus Paldiski ja Kapellskäri vahel, põhimahus on seal tegemist kauba vedamisega, et tagada liiklus Eesti ja Rootsi vahel. Teatud mahus jääb toimima ka Soome ja Rootsi vaheline liiklus, detailid on selles osas täpsustamisel,» sõnas Nõgene.