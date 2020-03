Fotograaf Grethe Rõõm: rõõmus olek on enda otsuse küsimus

Mitmekülgne ja elurõõmus Grethe Rõõm on Kuressaarest pärit lastekirjanik, blogija ning armastuse fotograaf. Täna elab naine Võrumaal, ta on nelja lapse ema ning abikaasa oma mees Taavile. «Mulle meeldib, kui mul on mitmekülgne elu. Naudin seda, et mul on päeva jooksul erinevaid tegemisi. Meie sõber on öelnud, et oleme abikaasa Taaviga nagu Lotted - hommikuti ärkame alati naerusuise suhtumisega: «Jee, mida sa päev täna küll toob?». Äge, mulle meeldibki nii elada,» sõnas Rõõm.

«Teate, rõõmus olek on otsuse küsimus! See minu olek ei sõltu mitte kuidagi mu perekonnanimest. See nimi võib olla kasvõi «Kana Pepu», kuid ma võin ikkagi õnnelik olla! Mäletan selgelt, seda hetke, kui otsustasin, et olen rõõmsameelne. See oli täiesti teadlik otsus. See oli hetk, kui meil sündis Taaviga esimene laps Sandra. Sain aru, et mulle on nii palju antud, oleks tõeliselt nõme seda mitte väärtustada ja hoida. Sel hetkel mõtlesingi, et olen õnnelik,» rääkis Rõõm.

Naine rääkis ka oma suhtest muusikaga. «Kui sõidan pulmadesse pildistama, siis laulan autos muusikat kuulates alati kõva häälega kaasa. Minu playlistis on esindatud näiteks Trad!Attack, Mari Jürjens ja oma küla tüdruk Mari Kalkun. Üle kõige armastan aga oma lapse kirjutatud muusikat. Kõige suurem tütar õpib Viljandis laulmist, tema loodud laulud puudutavad mind väga. Teisiti ei saakski olla, ta on oma laps ju,» muigas ta.

Rõõm elab oma perega Rõuges, Ööbikuoru serval. «See on maailma kõige ilusam paik! Oma lapsepõlve kodusse Saaremaale ma tagasi ei kipu. See koht oli kallis mulle siis, kui seal elas mu vanaema. Kui ta suri, siis sellest saarest sai minu jaoks lihtsalt üks koht. Olen aru saanud, et kohad teevaks eriliseks eelkõige inimesed,» sõnas ta.

Naine rääkis ka oma emast. «Mul on imeline ema. Ta on mulle õpetanud, et üks kõik, kes su peres elab - kui seal on armastus, siis see teebki ühest perest tõelise pere. Ta on heas mõttes täiesti hull. Kaks aastat tagasi ta ehitas meile kanatraktori, millega kanu transportida. Ta armastab ka kalastamist. Ta on minu inspiratsiooni allikas ja suur eeskuju,» rääkis ta.

Juttu oli ka unistustest ning nende suunal teadlikust tegutsemisest. «Olen alati tegelenud sellega, mis mind kõnetab. Kui sa teed seda, mis teeb sind õnnelikuks, siis saadki tunnistada endale, et teed õiget asja. Lisaks olen ma seda usku, et kui sa järele ei proovi, siis sa ei saa mitte kunagi teada. Näen väga tihti seda, et inimesed löövad käega. Eriti siis, kui see puudutab nende unistuste püüdmist. Minu unistus on alati olnud see, et tahan elada oma perega maal. Tahan elada nii, et minu perel ja lähedastel on hea olla. Maal elades ei pea olema kogemus, et «maa on külmunud, kärss kärnas ja mossis nägu ees». Igal hommikul tuleb enda jaoks valida, mis mind täna kõnetab,» lisas Rõõm.

«Loomulikult on mul teatud kohustusi, mida pean kindlasti iga päev tegema. Olen suure pere ema ja mul on majapidamises ka loomad. Pean nende kõigi eest hoolitsema. Kuid ma valin ka enda jaoks hetki - kui pea otsas mõtetest paks, lähen teen seitsme kilomeetri pikkuse jalutuskäigu. Enda valikutest sõltub väga palju. Valida tuleks rohkem ennast, et saaks olla mina ise,» tõdes Rõõm.

Naine tegeleb täna pildistamisega ja ta valis selle ameti ligi kümme aastat tagasi. «Mul oli toona kindel palgatöö, töötasin ajakirjas Eesti Naine. See töö hakkas aga ammendama ennast, lood ja teemad kordusid ning põletasin end läbi suure vungiga. Siis läks nii hästi, et meie perre hakkas sündima Kirke. Võtsin aja maha ja mõtlesin, mida ma tegelikult teha tahan. See valik polnud sugugi raske. Mulle meeldivad inimesed ja pildistamine on üks viis, kuidas saan inimestega koos töötada. Mul on olnud head mentorid ning olen osalenud headel koolitustel. Ma ei tee lihtsalt klõpse, mind köidab fotograafia juures tööde tähenduslikkus. Tahan anda oma loomingule sisu. Ütleme eestlastena liiga vähe, eriti häid asju. Avastasin viisi, kuidas muuta pildistamine tähenduslikuks...see pilt peab panema sind tundma, märkama elu,» mõtiskles ta.

Fotograafi piltide keskkond on nähtaval SIIN.