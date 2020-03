Dirigent Edmar Tuul: tore, et oleme raskes situatsioonis end ühtsena kokku võtnud

«Antud kriis puudutab kultuurikorraldajaid seetõttu, et kõik üritused ja kogunemised on keelatud. See tähendab seda, et vähemalt 1. maini üritusi korraldada ei saa. Meedias on palju räägitud saamata jäänud piletitulust, kuid ei saa salata, et oleme eelnevalt oma kontsertkorraldusse juba üsna palju investeerinud. Rahalise osa on võtnud kasvõi turunduse ja töötajate kulud. Kõik lükkavad oma üritusi küll edasi, kuid kus kohast tuleb see raha, et taaskord uued reklaamid teha? Ilmselt tuleb kõik taas nullist teha,» rääkis Edmar Tuul.

Mees näeb kriisiolukorras ka teatavaid kasutegureid, vihjates ühtekuuluvustunde tekitamisele. «See on tore, kuidas nii raskes situatsioonis oleme end ühtsena kokku võtnud. On imetlusväärne, kuidas üksteist aitame ja toetame. Ka muusikute poolt, on hakatud tegema tasuta live-stream'e, kuid see ei saa ju väga kauaks jätkuda. Kui oled vabakutseline muusik, siis sinu sissetulek sõltub otseselt sellest, palju on esinemisi. Kui esinemised on keelatud, siis vaid tasuta stream'id sulle midagi sisse ei too,» lisas ta.

«Ma elan hetkel vaimus, et 1. maist tõstetakse see keeld maha ja saame oma eluga edasi minna. Küll aga tuleb arvestada sellega, et enne maikuud suuremad kollektiivid proove harjutada ei saa. Ehk siis, 2. maist üritused pihta ei hakka. Hetkel leiutatakse variante, kuidas Skype keskkonna vahendusel saavad koorid ja bändid omavahel materjali harjutada, kuid see pole siiski päris «see». Olen arvestanud, et enne jaanipäeva suuremad üritused pihta ei hakka, mina ise küll ei jõuaks midagi suuremat teha,» sõnas Tuul.

Märtsi lõpus pidi Estonia kontserdisaalis toimuma kontsert «Nooruse vägi», millega Edmar Tuul tähistab oma 30. eluaastat. Hetkeseisuga on kontsert edasi lükatud uude aastasse. «Olen ise seda üritust korraldanud ja suurem osa eelarvest tuleb minu enda taskust. Olen investeerinud reklaami, kommunikatsiooni, kujundustesse ja tööjõudu. Need kulutused on kas juba tehtud või pean veel tegema, sest ma ei saa jätta inimeste tööd tasuta. See raha tuleb kuidagi tagasi leida. Minu usk, et tänavu maikuus jõuab midagi veel ära teha, on praktiliselt nullilähedane. Suvel sellist kontserti pole mõtet teha ja sügisesse on juba nii palju teisi suuri üritusi lükatud. Õnneks on mul toetus olemas Tallinna linna ja Kultuurkapitali poolt. Nad on tulnud mulle vastu ja lubanud toetuse kasutuse aega pikendada,» avaldas noor dirigent.