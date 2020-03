Tallinna Kadaka lasteaial on kõigile vahva üleskutse: teeme ühise positiivse video!

Tallinna Kadaka lasteaia õppealajuhataja rääkis raadiole Elmar, et keset kriisi elab nende lasteaed toimekat argielu. «Rühmad on hetkel vähendatud koosseisudes. Kuid tegevused, mida üks lasteaia päev sisaldab, ikka toimuvad. Lapsed käivad õues, toimetavad oma tegevusi, mängivad - kõik on tavapärane,» rääkis Maili Vaarpu.

Õppealajuhataja selgitas, kuidas ja kas nad pisikestele ilmakodanikele antud kriisisituatsioonist räägivad. «Lapse maailmas pole diagnoosil ja diagnoosil ju vahet. Meil on igal aastal viiruste hooaeg. Tegelikult ka antud juhul pole see käitumine tavapärasest erinev, vähemasti mitte lasteaia puhul. Me rõhutame kogu aeg lastele, et hoiame puhtust, peseme käsi, aevastades katame suu ning liigume palju värskes õhus. See on üsna tavapärane selgitustöö, millest lähtume igal aastal. Laste tervis ja heaolu on meil igapäevaselt suure tähelepanu all,» täpsustas ta.

«Hetkel näeme lasteaias laste jutu ja käitumise pealt seda, et kodudes on väga head selgitustööd tehtud. Lapsed on teadlikult, kuidas mitte haigestuda. Seda näeme ka, et arsti mängimine on jälle väga populaarne. Kõik arsti asjad otsitakse riiulitest välja: kraaditakse ja ravitakse üksteist ning saadetakse patsiendid käsi pesema,» rääkis õppealajuhataja.

Vaarpu rääkis põnevast üleskutsest, mille idee sündis ühiselt lasteaia kollektiivis. «Jälgime ümbritsevat ja paneme tähele, et inimesed muretsevad. Näeme, et ühiskonnas on hirm. See hirm võib-olla seotud nii tervise kui töökohaga. Samuti muretsetakse, millised saavad olema edaspidi elukorralduslikud küsimused. Mõtlesime, et tahame inimesi üles kutsuda, et vaatleme koos elu helgemat poolt, on ju ka positiivset! Keda see mõte motiveerib, siis meie ettepanek on see, et teeme koos ühe rõõmsa ühise video. Video lauluks tahame kasutada Eesti Laulul osalenud laulu «Leelo», mida esitas ansambel Kruuv,» sõnas ta.