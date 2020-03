Treener Maarja Kalma: kuidas kodukontoris liikumisaktiivsus säilitada?

Tartu Ülikooli Liikumislabori esindaja tõdes, et antud periood on tublisti suurendanud kodus veetmise aega, kuid õnneks saab ka sellises olukorras säilitada vajaliku liikumisaktiivsuse. Naine andis nõu, kuidas oma keha koduses rutiinis tervislikult liikuvana hoida. «Võimalusi on selleks päris mitmeid! Toon esmalt välja sellise võimaluse, et minge õue. Paljud meist on harjunud käima jõusaalis või rühmatreeningutel. Nüüd on aeg avastada alad, mida saab õues teha,» rääkis Kalma.

«Rattaga sõitmine, jooksmine, kõndimine, miks mitte ka looduses matkamine. Häid võimalusi on nii palju! Meie Eesti treenerid on olnud väga tublid. Viimastel päevadel on veebi jõudnud väga paljude kohalike treenerite treeningkavad. Neid kõiki saab ekraani vahendusel kaasa teha. Tore on see, et kasutatakse lihtsaid ja käepäraseid vahendeid, mis on paljudel kodus olemas,» tõi Kalma välja.

Treener andis nõu ka kodukontoris töötavatele inimestele. «Kasutage telefonikõnede aega kõndimiseks ja püsti seismiseks. Miks mitte teha mõned koosolekud ka kõnnikoosolekutena! Töö tegemise ajal valige enda jaoks erinevaid asendeid ja muutke neid aegajalt. Pidevalt ainult istumine või siis ka püsti seismine ei ole hea variant. Sa võid ju näiteks panna tooli laua peale ja asetada sinna peale oma arvuti - nii saad teha endale seisulaua. Asendi vahetus on tähtis,» sõnas Kalma.

«Ka kodus olemine ning seejuures iga päev õues käimine annab võimaluse, et olla iga päev endiselt aktiivne. Muidugi tasub jälgida, et õues olles ei satuks kõik ühte kohta, sest soovitus oli distantsi hoida. Meil on Eestis metsa väga palju. Minge sellistele metsaradadele, mis pole nii laialdaselt levinud. Võtke hetk endale ja mõelge uute kohtade peale, mida avastada. Kergliiklusteed annavad samuti võimaluse, et hajutatult liikuda,» lisas treener.