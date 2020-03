Sul on hetkel mõni arvuti üle? Laena või anneta see koduõppel olevale koolilapsele

«Täpset ülevaadet meil abivajajate numbrite osas veel ei ole. Vastava Facebooki grupi kokkupanekuga alustati pühapäeval, millega on antud momendil liitunud üle kahe tuhande huvilise. Nägime, et see nõudlus on suur ja andmeid on vaja paremini organiseerida. Seetõttu on eilsest üleval ka vormid. Meile on märku andnud kakssada abivajajat, pakkujaid on meil hetkel kahekümne ringis,» rääkis Maria Rahamägi.

Rahamägi lisas, et hinnanguliselt võiks iga kümnes laps Eestis õppetööks vajalikku seadet vajada. «Seadmete all näeme nii interneti vahendust pakkuvaid seadmeid ja ka arvuteid. Eelkõige on täna fookus meil arvutite peal,» kommenteeris ta.

Projekti koordinaator lisas, et abivajajateni liigutakse läbi koolisüsteemide. «Kui peres on tunne, et seadmete osas on kitsas käes, siis vaadake e-kooli süsteemis olevat üleskutset. Sealt kaudu leiab abivajaja tee meie vormini. Ettenähtud vormis saab täpsustada, kellel ja mis koolis seda seadet vaja oleks. Ühtlasi tegeleme ka sellega, et jõuda võimalikult paljude abipakkujateni,» lisas ta.

«Kui teie hulgas on keegi, kellel on kodus või tööl mõni arvuti hetkel üle ja momendil ei kasuta, siis soovi korral kutsume teid üles sellest meile teadma andma. Näeme, et päris palju arvuteid antakse ära, selles osas on meile appi tulnud Lastekaitse Liit. Nimelt, läbi Lastekaitse Liidu saavad organisatsioonid annetada tulumaksuvabalt. Kuid on ka võimalus, et antakse arvuti kasutusse vaid koduõppe perioodiks. Meil on vastav lepingupõhi koostatud, mille täidavad siis nii abivajaja kui pakkuja, nii tagame selle, et laenamine on juriidiliselt kaitstud,» sõnas Rahamägi.