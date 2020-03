Verekeskuse juht: meie kaasmaalased on väga abivalmid, varud on sel nädalal oluliselt kasvanud

«Viiruse leviku perioodil oleme doonoritele ja Verekeskuse töötajatele kehtestanud rangemad nõuded. Meie töökorraldus on samuti ümber organiseeritud,» rääkis Verekeskuse juhataja.

Lellep lisas, et eriolukorra tõttu ei saa hetkel paljudesse asutustesse ja erinevatesse maakondadesse sõita ning see kõik on Verekeskuse tegevust mõjutanud.

«Haiglates on küll planeeritud operatsioone vähem, kuid kogemus näitab, et enamus verd ei lähe plaanilistele haigetele. Verd on tarvis ägeda verejooksuga patsientidele, erakorralistele operatsioonidele, sünnitajatele, vähihaigetele ning ka näiteks verehaigusega patsientidele. Selliseid juhtumeid ei saa eriolukorra tingimustes ravimata jätta,» sõnas Lellep.

Verekeskuse juht tunnustas eestlaseid ja lisas, et kaasmaalased on väga abivalmid ka kriisiolukorras. «Nii suur osa meist tahab aidata abivajajaid. Meie poolt suur tänu sellistele inimestele! Tänu suure südamega doonoritele on meie verevarud sel nädalal oluliselt paranenud. Mitte ükski abivajaja ei ole jäänud vajaliku vereta,» rääkis ta.

Lellep tõi välja, et hetkel kehtib doonorluse osas enam piiranguid kui tavapäraselt. «Me ei võta hetkel doonoriteks inimesi, kes on viimase 14 päeva jooksul käinud välismaal või Saaremaal. Kuressaare haiglat varustame muidugi jätkuvalt vajalike komponentidega. Inimesed, kes on olnud ise haiged, ei tohi pärast tervenemist 14 päeva jooksul verd loovutada. Seejuures peab perearst andma hinnangu, et inimene on terve. Hetkel me ei võta doonoriks ka neid inimesi, kes küll ise on terved, kuid kellel on lähedane kokkupuude mõne teise mistahes viirushaiguse kandjaga,» sõnas ta.