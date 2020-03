Terapeut Tiit Trofimov: hetkel on ideaalne aeg üksteise tundmaõppimiseks

Antud periood tingib selle, et palju aega veedetakse kodus, isegi tööd tehakse koduste keskel. Terapeut Tiit Trofimov andis omapoolseid nõuandeid, kuidas suhted kodus korras hoida.

«Praegu on ideaalne aeg, et üksteist paremini tundma õppida. Nii ennast, kui ka oma partnerit. Meil on siiamaani olnud suhteliselt kiire elutempo ja inimestel pole olnud aega oma lähedaste jaoks. Nüüd on see «kiire» meilt ära võetud, oleme kohustatud olema ühes ruumis oma pere, lähedastega. Võtame nüüd aega, märkame ja kuulame üksteist. Näen, et läbi selle on hea võimalus õppida paremini tundma oma lähedasi,» rääkis Trofimov.

Terapeut andis nõuandeid meestele, mis puudutab suhteid naispoolega. «Naised soovivad eriti, et nad oleks kuulatud ja märgatud! Kui see pool on rahuldatud, siis nad hakkavad end tugevalt avama. Nad hakkavad särama ja nende süda avaneb. Üksteist kuulates puhkeb armastus õide. See on hästi vajalik aeg praegu,» sõnas ta.

Trofimov tõdes, et kriisiolukord toob suhetes esile ka allasurutud teemasid. «Kindlasti kerkivad esile teemad, mida pole tahetud varem puudutada. Inimloomus on juba selline, et see tahab põgeneda erinevate tegevuste taha ja ei taha rääkida asjadest, mis vajaksid tegelikult rääkimist. Neid teemasid võib olla mitmeid, kasvõi näiteks töö või hobid,» lisas ta.

«Tuleb näha selles negatiivsuses ka positiivseid asju. See raske aeg tingib selle, et inimesed märkavad üksteist. See on väga vajalik aeg. Ühe hea suhte olulisemaid omadusi on see, et räägitakse asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Tuleb julgeda avada end. Ekslikult arvatakse, et kui hakatakse oma hirmudest rääkima, siis sellele järgneb mingi karistus või mahajätmine. Läbi selliste hirmude sulgetakse end ära, selle asemel, et võiks end hoopis avada. Olge rohkem kontaktis iseendaga, siis tekib mõnus kontakt ka partneriga,» rääkis Trofimov.

Trofimov lisas, et keerulistes olukordades tasub üksteisel lasta rääkida ja end rahulikult väljendada. «Kui näiteks naine hakkab oma tunnetest rääkima, tuleks lasta tal end avada ja lõpuni rääkida. Ei ole vaja hakata kohe vaidlema ja vastu rääkima. Tüüpiline mehe käitumise muster on see, et ta läheb kohe võitlusesse, asub õigustama. Tasub meeles pidada, et kui naine avab oma tundeid, siis ei tähenda automaatselt seda, et ta meest süüdistaks või solvaks,» jagas terapeut nõuandeid.