Kadaka lasteaia ühisvideo sai valmis: leiame ühiselt hea, mis meid ümbritseb

Möödunud nädala sündmuste keerises kutsus Kadaka lasteaia õppealajuhtaja raadio Elmar otse-eetris inimesi üles saatma positiivseid videoklippe, et need kokku panna ühiseks rõõmsatujuliseks videomaterjaliks.

«Kriisiolukord tekitab inimestes palju muret. Muret oma tervise, töökoha, enda ja oma pere edasise hakkamasaamise pärast. Mõtteainet on. Sellegipoolest leidis palju häid inimesi, et tuleb püüda näha ka elu helgemat poolt. Leiame ühiselt selle hea, mis meid ümbritseb. Meil on perekond, sõbrad, ilus loodus ja palju toredaid mõtteid. Kriisiaeg annab võimaluse tõmmata hinge, vaadata rahulikult enda ümber ja näha ka kõike head, mida elu meile kinkinud on,» sõnas Vaarpu.

Naise sõnul saadeti klippe erinevatest Eestimaa paikadest. Üks osavõtja edastas video koguni Ukrainast. «Suur tänu kõikidele, kes leidsid aega ja soovi panustada, et tuua inimesteni headust ja helgust! Suur tänu kõikidele meie eesliini töötajatele, kes aitavad hoida meie elu sellisena, nagu me seda teame. Suur tänu kõikidele inimestele päästes maailma raskeima tööga üldse - püsides kodus,» lisas Kadaka lasteaia õppealajuhataja.

Ansambel Kruuv esindaja Allan Kasuk andis omapoolse kommentaari vahvale ettevõtmisele. «See oli mulle nii tore üllatus! Kadaka lasteaed võttis minuga ise ühendust nädala alguses. See on meeletult tore ja hea mõte. Mulle tundub, et eestlased on hetkel nii loovad - tehakse virtuaalseid esinemisi, võistlusi....ja nüüd siis selline tore samm lasteaialt. Mul on nii hea meel!» sõnas Kasuk.