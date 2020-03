Gerli Padar: tänud kõigile, kes püsivad kodus ning on seeläbi kangelased!

Padar rääkis, kuidas ta enda jaoks mõtestab antud hetkeolukorda. «Kui mõelda perioodile, mis oli mõned kuud tagasi, siis kes oleks osanud arvata, et ühiskond sellisesse kriisi satub? Mul on selline tunne, et oleksin sattunud justkui ulmefilmi. Loomulikult, olukord on keeruline, kuid seda aega tuleb võtta rahulikult. Peab järgima instruktsioone, mida meile öeldakse. Kindlasti ei tasu kogu situatsiooni võtta naljaga või lihtsameelselt,» sõnas ta.

Muusik tõi välja, millega ta hetkel oma ja pere aega sisustab. «Esimesel nädalal tegime ära suurpuhastuse - kui koju jääd, siis on ju hästi mõnus olla puhtas elamises. Seejärel tegime plaani, kuidas me igapäevaseid asju toimetame. Elame neljakesi, tuleb vaadata, et igaühele jääks oma privaatset aega. Käime palju õues ja teeme sporti. Toitume palju regulaarsemalt. Väiksema lapsega teeme palju meisterdustöid ja otsime aina uusi tegevusi, teeme nende tööde kohta ka väikeseid videoklippe ,» rääkis Padar.

Padar lisas, et on hiljuti koostöös Cathouse Radio'ga valmis saanud singli «Abielunaise Blues». «Loo autoriks on mu hea sõbranna Kelli Uustani. Kollektiiv Cathouse Radio osutus valituks, sest neil on suurepärane blues'i sound. Ma olen neile tehtud töö eest nii tänulik, see on südamega tehtud lugu. Usaldasin sada protsenti kogu loo seade just selle bändi liikmetele. Olen põnevil, tahan näha, kas inimestele see lugu meeldib,» kommenteeris laulja.