Ortodont Eveli Sibul: käime tööl vaid esmaabi vastuvõtte tegemas

Ortodont Eveli Sibul rääkis hambaarstide praegusest töökorraldusest. «Kogu meditsiinisüsteemis on hetkel olukord, kus plaanilised vastuvõtud on igal pool peatatud. Hambaarstide puhul on olukord veelgi enam tähelepanu all, nimelt uus viirus levib väljahingatava õhuga ja see on väga nakkav. Patsient ja hambaarst on vastuvõtu ajal teineteisele eriti lähedal ja ilma spetsiaalse kaitsevarustuseta pole visiit võimalik,» sõnas ta.

«Käime tööl vaid esmaabi vastuvõtte tegemas. Plaaniline ortodontia on hetkel ootel. Kõigil, kellel on hambaga mingi mure, pole oma probleemiga üksinda - te saate abi. Oleks mõistlik ette helistada numbril 6776822. See on number, kuhu võivad helistada kõik hambamurega patsiendid, telefoniliin on avatud kella 9-17. Kõne ajal arutame mure läbi. Hambaarst annab nõu, kas situatsioon vajab kohest sekkumist või saab olukorda ka kodustes oludes lahendada,» sõnas ta.

Ortodont kinnitas, et kõik patsiendid, kelle hammas valutab, võetakse vastu. «Erakorralisetel vastuvõttudel kasutatakse kõiki võimalikke turvameetmeid ja varustust. Tehakse kõik, et vältida nakatumist ja hambaarstid seisavad selle eest, et visiit oleks igati turvaline. Patsiente üksteisega kokku ei lasta ja ravikabinetid tuulutatakse pärast igat protseduuri korralikult läbi,» lisas ta.

Sibul lisas, et kõik esmaabi pakkuvate hambakliinikute nimed on Eesti Haigekassa kodulehel kirjas. «Esmaabi vastuvõtud tuleb registreerida, kliinikusse pole mõtet niisama kohale minna. Vaadake esmaabi pakkuvate kliinikute nimekiri üle ja siis seejärel helistage ettenähtud numbril 6776822,» sõnas ortodont.