Eeva Talsi: karantiinis olles teeme iga päev midagi oma kodu heaks

Talsi rääkis raadiole Elmar, et karantiinis oldud aeg on olnud töö mõttes küllaltki viljakas. «Kõik meie bändi liikmed on oma peredega juba kaheksandat päeva karantiinis. Oleme sel ajal päris palju tööd saanud ära teha, kirjutame palju muusikat, näiteks eile kirjutasin lausa neli tundi ühele uuele laulule refrääni. Olukord tuleb enda jaoks positiivseks keerata. Mina saan küll öelda, et on tegus aeg olnud,» sõnas Talsi.

«Kodus oldud aja jooksul oleme Villuga üksteisele lubanud, et iga päev teeme ühe asja oma kodu jaoks. Näiteks eile panime oma maitseainete riiuli seina peale üles, varem ei olnud selle jaoks lihtsalt aega. Tundub ju hästi väike asi, kuid see riiul oli juba aasta aega lihtsalt nurgas seisnud. Seega võib öelda, et nende kaheksa päeva jooksul oleme märkimisväärselt palju asju korda saanud. Kogu selles olukorras peab leidma midagi head,» sõnas muusik.

Muusik rääkis ka sellest, et nende bänd Curly Strings andis täna, märtsiküüditamise aastapäeval välja uue südanthaarava loo «Mind nad kätte ei saa», millele valmis ka muusikavideo. Ansambel pühendas laulu neile, kes 1949. aasta märtsiküüditamise läbi oma kodu või lähedase inimese kaotasid.

Meloodia autor on Eeva Talsi ning sõnade autorid Kristiina Ehin ja Ly Seppel Ehin. Video režissööriks on Johannes Magnus Aule.

«Laul räägib tõestisündinud loo noorest mehest, kes imekombel pääseb 1949. aasta märtsiküüditamisest Siberisse. Ta läheb varahommikul hobusega veskile teadmata, et samal ajal viiakse ära tema ema ja vend. Tagasiteel saab ta naabrimehelt hoiatuse, et sõdurid ootavad teda kodus. Noormees ütleb oma kallile hobusele hüvasti ning põgeneb ise üle rabade,» rääkis solist Eeva Talsi loo taustast. See noormees oli Eeva vanaisa Aksel Herbert Lindal.

«Minu vanaisa Aksel ja Kristiina Ehini vanaema olid õde ja vend, seega saime edasi anda killukese perekonna pärimusest. Tänu laulu loomisprotsessile sain natukene aimu, milliste raskustega pidid silmitsi seisma meie vanavanemad ja kui vaprad nad olid. Ma olen väga rõõmus, et saime loole ka imelise muusikavideo tänu Allfilmi andekale meeskonnale, eesotsas režissöör Johannes Magnus Aule, kunstnik Fey Piir, operaator Gunnar Laal ning produtsent Kristofer Piir. Aitäh ka Eesti Mälu Instituudile ja Tartu Linnavalitsusele, kes toetasid muusikavideo väljaandmist», rääkis Eeva Talsi.