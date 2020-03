Kanna hoolt! Miks su organism vajab iga päev köögivilju?

Toitumisnõustaja tõdes, et inimesed ei armasta alati köögivilju süüa. «Kui ollakse poes, siis minnakse pigem lihaleti või mõne teise toiduaine grupi juurde valikuid tegema. Kuid tasub meeles pidada, et köögiviljades on palju vitamiine ja mineraalained, mida meie keha väga vajab,» rääkis ta.

«Toitainetel ja eelkõige just köögiviljadel, on teatavad tervendavad omadused. Kasutame neid omadusi väga tihti just toitumisteraapias ära ja köögiviljad on tervendamiseks kõige ideaalsem grupp,» sõnas Tapver.

Naine lisas, et köögiviljad on seedesüsteemile äärmiselt kasulikud. «Need sisaldavad ohtralt kiudaineid, mis on vajalikud meie seedimisele. Neil on väga hea omadus, köögiviljad nimelt täidavad mõnusalt kõhtu nii, et me ei taha üle süüa,» rääkis ta.

Terapeut lisas, et täiskasvanud inimene peaks päevas sööma vähemalt 360 grammi köögivilju. «Kuid see päevane kogus võib olla isegi pool kilo. Siin ongi oluline see, et köögivilju tuleb lisada iga toidukorra juurde. Rõhutan siin seda ka, et köögi- ja puuvilju ei tohiks omavahel segi ajada. Köögiviljade hulka kuuluvad siis näiteks porgand, kapsas, kaalikas, bataat. Väga kasulikud on ka kõik rohelised köögiviljad,» täpsustas ta.

«Mitmekesisus on köögiviljade valikul kindlasti oluline, sest igal värvil on oma mõju. Öeldakse, et sööge vikerkaare värvides köögivilju. Lillast saad sa ühed toitained, punasest teised, oranžist ja kollasest kolmandad kasulikud ained - ja nii edasi,» kommenteeris Tapver.