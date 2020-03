Lauri Saatpalu Dagö uue albumi nimiloost: see on patriootlik ja üdini Eesti

Lauri Saatpalu rääkis raadiole Elmar antud intervjuus, et antud kriisiolukord tema igapäevaelu rütmi väga palju muutnud ei ole. «Räägitakse, et minge poodi või apteeki ainult äärmise vajaduse korral - teate, ma olen ka varasemalt poes ja apteegis käinud vaid äärmise vajaduse korral,» muigas laulja.

«Päris koduspüsimise režiimi me endale lubada ei saa, sest töötame naisega mõlemad raadios. Lahkume majast vaid siis, kui tuleb käsk. Ehk nii, nagu oli kolmkümmend aastat tagasi - süütepudeliga mehed olid Eesti Raadio katusel ja palusid lahkuda. Selline töörežiim on raadiotöötajate spetsiifika, analoogselt käituvad ka arstid ning bussijuhid, meist ei lähe keegi töölt sellepärast ära, et me lihtsalt ei taha enam tööl olla,» rääkis Saatpalu.

Mees tõdes, et kui ta tavapäraselt on ühiskonna probleemidesse rahulikult suhtunud, siis antud kriisiolukord paneb ka teda muretsema. «Ma elan väga kaasa sellele jamale, mis maailmas sünnib. Elan kaasa oma sõpradele, kes elavad välismaal ning ka nendele sõpradele, kel läheb hetkel raskemalt, kui tavaliselt. Igaühel on oma lugu. Ma ei võta mitte kuidagi kergelt seda epideemiat. Olen 55-aastane, ma ei kavatse ära surra enne surma. Mingil määral peab elu ikka edasi toimima. Kasutan kõiki ettevaatusabinõusid ja funktsioneerin edasi. Ma ei istu ainult kodus, seda ma lihtsalt ei saa seda teha,» rääkis ta.

Saatpalu tegi juttu ka ansambel Dagö peagi ilmuvast albumist, mille peal saab olema 12 lugu ja kannab pealkirja «Küte». «Esitluskontsert oli meil esialgu plaanis aprilli lõpus, Rock Cafes, õnneks me ei jõudnud seda välja reklaamida. See on nüüd teatud asjaoludel edasi lükatud. Eks need kontserdid tulevad siis, kui peavad tulema. Hetkel panime uueks kuupäevaks 5. mai, mis sai valitud täiesti suvaliselt,» lisas muusik.

Mees täpsustas, mida tähendab uue helikandja pealkirja «Küte» sisuline pool. «Meie tekstid on tõlgendatavad üht, teist ka kolmandat pidi. Teeme seda plaati tõeliselt suure õhinaga. Albumi peal saab olema nimilugu «Küte». See on iseenesest väga rahulik, patriootlik ja üdini Eesti lugu, mis räägib sisemisest küttest ja üles kütmisest, seda kõike siis heas patriootlikus võtmes,» mainis ta.

Juttu oli Dagö esimest albumist, mis ilmus kakskümmend aastat tagasi. «Selle praeguse albumiga me kindlasti mingeid verstaposte ei jälgi. Ma lihtsalt pole juubelite ja verstapostide inimene. Elada on vaja! «Elu on inimese kõige parem aeg», on Matti Nykänen öelnud, see on nii õige,» rääkis Saatpalu.

Mees rääkis ka oma õunapuu aiast, kus ta palju aega veedab. «Esinemisi ja muid tegemisi ju hetkel väga palju pole...ja ei saagi olla! Kuid mul on aed ning tänu vanaisale oskan ka puid lõigata. Ma pole väga suur aia fänn, kuid puid meeldib mulle tõepoolest lõigata - sa näed kohe, kuidas puu muutub. Vanaisa mälestusena on mul suurepärane raamat «Eesti pomoloogia», seal on maalitud pildid nii õuntest kui ploomidest, see on nii äge. Aias olemine on üks tore ajaviide,» lisas Saatpalu.