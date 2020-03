Suur päev Eesti muusikas: USAs ilmus maineka artisti esituses «Muinaslugu sinilinnust» instrumentaalne versioon

Tänane päev on Eesti muusika jaoks ajalooline. Los Angeles ilmus album, millele on salvestatud eestlaste loodud muusika. «See on üks projekt, mille tõin välja aastal 2016 ja nimeks on «Muinaslugu sinilinnust». Toona olid esitajateks erinevad lauljad, nüüd on esitajaks maailma parimate džässkitarristide hulka arvatud U-Nam,» sõnas Mikk Targo, kes on ühtlasi projekti produtsent.

«Artist U-Nam on smoothjazz'i esindaja ja on mitmel korral olnud Billboardi tabelis esikohal. Ta on ilmutanud kümmekond sooloplaati ja teinud koostööd maailma mainekamate lauljatega,» täpsustas Targo.

Projekt «Muinaslugu sinilinnust» on Targo sõnul kummardus Eestimaa parimatele laulukirjutajatele ja heliloojatele. «Veel enne, kui hakkasin seda projekti vedama, esitasin endale küsimuse: milles olid süüdi näiteks Valgre, Loop, Naissoo, Tamberg, Oit – et nad kirjutasid nii suurepäraseid laule vales kohas ja nii valel ajal? Usun, et nende laulude sünni hetkel oleksid need pidanud olema tõelised ülemaailmsed hitid. Me elasime toona punase eesriide taga ja need laulukesed jäidki vaid siia. Olin veendunud, et pean viima need kaunid laulud sinna, kus need pidid olema juba alguses,» lisas produtsent.

Targo sõnul näevad U-Nam ja tema plaadifirma ränka vaeva albumi promomisel, plaanis on hulgaliselt raadio- ja teleesitlusi. «Ajakirjandus on siia kõvasti kaasatud. Juba enne plaadi avaldamist olid paljudes ajakirjades selle plaadi kohta pikad ja põhjalikud jutud. Ma ei kujuta ette, mis nüüd veel peale tänast juhtuma hakkab,» sõnas ta lootusrikkalt.