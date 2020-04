Joogaõpetaja Annika Sauga läks pandeemia eest Bali saarele

Raadio Elmar saatejuht Henri Laumetsal oli otseühendus Bali saarel viibiva Annika Saugaga. Joogaõpetaja tegi juttu, miks ta Eestist kriisiolukorra ajal ära läks. «See reis oli meil elukaaslasega planeeritud juba eelmisel aastal. Pidime osalema Indoneesia ühel suurimal spirituaalsuse, jooga ja meditatsiooni festivalil. Kõikide asjade tõttu see festival lükkus edasi, kuid me ei tahtnud oma reisi ära jätta. Saime Eestist tulema enne suurt pandeemia hoogu,» avaldas naine.

Sauga rääkis, et esialgne reisi pikkus pidi olema kuu aega. «Nüüd tundub, et asjaolude tõttu jääme kauemaks. Eks muidugi teame, et kõige suurem turvatunne on ikkagi kodus, eriti, mis puudutab ka rahalist poolt. Kui peame väga kauaks siia jääma, siis mul on selline mentaliteet, et kausi riisi saab alati kusagilt. Rahvas hoiab siin kokku ja kõik on nõus üksteist toetama. Olen valmis annetuspõhiselt joogatunde andma, usun, et mingi toidu- ja elamisraha me ikka leiame. Hätta me ei jää, eriti siin soojal maal,» sõnas ta.

Naine rääkis, kuidas lähedased suhtusid kriisiperioodil reisimisse. «Endalegi üllatuseks, mu vanaema ja ema väga toetasid mind. Ema saatis mind lennujaama ja ütles, et on hea, et ma Euroopast just sellisel ajal minema saan. Olen neile toetuse eest nii tänulik,» lisas ta.

Sauga kirjeldas, millega ta oma päevi paradiisisaarel sisustab. «Oleme leidnud ühe oaasi, mis asub keset riisipõlde. Õpime ühe kohaliku refleksoloogi käe all massaaži ja teeme joogat ka. Naudime ilma ja ega siin muud teha polegi. Proovime mitte üle mõelda,» rääkis naine.

«Olen siin imelisel saarel neljandat korda. Kogu siinne olukord on väga teistsugune. Ubud, kus me hetkel oleme, on spirituaalsuse meka. Hetkel on kõik tänavad nii tühjad, enamus kauplusi on suletud. Avatud on vaid mõned toidupoed ja restoranid. Pilt on drastiliselt teine, kuid mulle lausa meeldib, kõik on kuidagi rahulik,» kirjeldas Sauga.

Sauga lisas, et ühiskonnas pandeemia hirmu levitamine nõrgendab vaimset ja füüsilist tervist. Sauga sõnul suhtuvad Bali kohalikud olukorda rahumeelselt. «Nii palju, kui mina Bali inimestega rääkinud olen, võtavad nad olukorda hästi rahulikult. Siin elab üle nelja miljoni inimese ja tõsi, mingid piirangud on siin muidugi pandud. Saarelt välja ei saa minna ja suletud on teatud ettevõtted. Mõned kannavad maske, kuid üldiselt on positiivne meelestatus. See on see, mida ma näen ja tunnen siin olles,» rääkis ta.