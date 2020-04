Inspireerija Roland Tokko: muutused toimuvad siis, kui ise nendesse usud

Koolitaja Tokko ütleb enda kohta, et ta on inspireerija. «Sõna inspiratsioon kõlab minu suust üsna tihti. Olen täiesti tavaline inimene. Arvasin kunagi, et ma pole millekski suuteline ja ma ei teadnud, mis on minu erilised anded. Mul polnud endasse usku ja arvasin, et ma pole piisavalt hea. Nii mõtleb enamik koolilõpetajaid, kui küsida neilt, mis sa oma elus teha tahad. Teisisõnu, mul puudus teadlikkus, kuhu minna ja mida edasi teha,» usutles ta.

«Korraga sain aru, et enesearendamine on elus väga oluline osa. See aitas jõuda enda olemusele lähemale. Inimene peab tegema asju, mis sind ennast inspireerivad,» sõnas mees.

Möödunud aastal sai kaante vahele Tokko esimene album «Better You». Mees rääkis, kuidas muusika tema ellu jõudis. «Koolivendade eeskujul hakkasin lapsepõlves kitarri õppima. Üsna pea järgnes sellele koolibändi tegemine. Kuni 31-aastaseni arvasin, et kitarri mängimisega on lood nii nagu on, kuid laulda ma ei oska. Ma tahtsin väga muusika ja laulmisega tegeleda, kuid mingi hirm oli sees. See arusaam murdus USA's. Kohtusin Berkley ülikooli lauluõpetajat, kes teatas mulle, et kõik inimesed oskavad laulda. Ta andis vihje, et kui sa tead, kuidas oma häält välja tuua, siis sa saad laulmisega hakkama. Tegin temaga laulutunni läbi Skype keskkonna, kus ta õpetas hääleharjutusi. Tajusin, et mu hääle kasutamisel on midagi teistmoodi, sain korraga aru, et olen viisile pihta saanud. Ise ka imestasin, kuidas see võimalik on, üks laulutund muutis mu uskumust. Mõned kuud hiljem esinesin Soomes juba tuhandele inimesele. Ma ei laulnud küll ideaalselt, kuid olin viisis. Kui sa leiad endale kõrvale õige inimese, kes aitab sind esimestest sammudest üle, siis võid ületada igasuguseid hirme,» lisas Tokko.

Mees kirjeldas, et kooliajal ta ei tahtnud ega suutnud kohustuslikku kirjandust läbi töötada: «see tundus enamjaolt nii igav, et jäin lihtsalt magama!». Esimene põnev raamat, mille Tokko suure uudishimuga läbi luges oli autor Robert Kiyosaki «Rikas isa, vaene isa». «Seda raamatut lugedes lausa lendasin, töötasin selle läbi väga kiiresti. Midagi väga kõnetas mu hinge. Hakkasin analoogseid raamatuid juurde otsima. Tänu sellele hakkasin käima erinevatel koolitustel. Kõige raskem on periood, kus sa saad aru, et vajad oma elus mingit muutust. Oled teekonna alguses ja tulemusi veel pole. Sellistel hetkedel tuleb ette olukordi, kus lähedased hakkavad sind tagasi hoidma. Täna mu vanemad näevad, et poiss on oma asja leidnud ja on mu suurimad fännid,» tunnistas ta.