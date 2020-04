Sandra Vabarna uuest loost «Armasta mind»: see on loits ja ma tunnen, et see päriselt töötab

Uue singli näol on tegemist loitsuga ja Vabarna tunnistas, et selle esitamisel seisab ta silmitsi aukartust äratava tundega. «Seal on ju mitu viisi, kuidas sa paned esitamisele oma emotsionaalse seisundi sisse. Tuleb jälgida, millele sa mõtled sel hetkel. Meie esimesel plaadil on loits «Kuukene», seda loitsu esitatakse siis, kui on vajad Kuult energiat ja tervist. Olen tundnud, et rasketel aegadel ma teengi seda. Ka see viimane lugu «Armasta mind» on tegelikult loits. Olin selle avastamisel nii üllatunud, et meie pärimusvaramus on armastuse loits. Mulle tundub, et sellel on vägi sees, kui oma mõte kaasa panna,» rääkis muusik.