Kinnisvaramaakler Mati Paju: üüriturul on suured muutused, objektide ostjatel on soodne aeg

Paju rääkis raadiole Elmar, et kinnisvaraturul on vaatamata kriisiolukorrale teatavat aktiivsust küll märgata, kuid tehingud on pigem langustrendis. «Ei saa öelda, et kõik seisab. Mingid asjad toimuvad veel vana inertsi pealt. Kuid midagi väga rõõmustavat pole, võrreldes veebruarikuuga on asjad ikka suures muutuses. Laias laastus võib öelda, et langus on ligikaudu 20%. Kuid ma arvan, et aprill läheb veel hullemaks,» nentis kinnisvaramaakler.

«Esimese laksu on saanud üüriturg. Need, kes on ostnud korterid välja lühiajalise väljarentimise eesmärgil, näevad seda, et rentnikuid lihtsalt ei ole. Sealt on tekkinud päris korralik üürituru muutus, viimasel nädalal on see märgatav ligi 15%. Tartu jaoks on palju üüripindasid müüki tulemas. Kuid see nähtus ei kehti vaid Tartu kohta, sama on märgatav ka Tallinna turul,» märkis Paju.

Maakler lisas, et kinnisvaraobjektide ostjatel on täna soodne aeg tehingute tegemiseks. «Võrreldes eelmise suure buumiga, mis oli aastal 2008 ja 2009, on käesolev olukord hoopis teine. Toona polnud inimestel vahendeid, et midagi osta. Täna on paljud endale raha varunud ja elatakse suuresti vana rasva pealt. Hetkel on turul näha, et väikesed arendajad on oma objektide hindu langetanud,» rääkis ta.

Paju rääkis ka pankade käitumisest seoses laenudega. «Pangad pole öelnud, et nad täna laenu ei anna. Kuid tulenevalt tööturu hetkeolukorrast, nad monitoorivad korralikult, kellele saab laenu anda ja kellele mitte,» lisas ta.

«See on nii uus olukord kõigi jaoks, keegi ei tea, mis siin täpsemalt toimub. Kinnisvaraobjektide müügiprotsess kui selline on hetkel raskendatud, sest ostjad ja müüjad istuvad kodus - ega keegi ju ei taha võõraid endale sellisel ajal koju kutsuda,» märkis maakler Mati Paju.