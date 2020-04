Rahvusraamatukogu juht: kriisiaeg võimendab uute arenduste loomist

Praegune eriolukord on paljude inimeste igapäevaseid harjumusi muutnud ning mitmed tavapärased tegevused on päevakorrast maha tõmmatud. Küll aga toob vaikne aeg ohtralt võimalusi, et võtta kätte huvipakkuvat kirjandust. Eesti Rahvusraamatukogu esindaja märkis, et kriisiolukord on toonud neile ohtralt uusi kasutajaid.

«Märtsikuus tuli uusi lugejaid lausa rekordarvuna. Registreeris 1174 uut lugejat, mis on 66% rohkem kui mullu samal ajal. Päevas laenutame keskmiselt kahesaja raamatu ringis, see on ligikaudu 35% rohkem, kui meie tavapärane märtsikuine raamatulaenutuse näitaja,» rääkis direktriss Andresoo.

Tulenevalt eriolukorrast on laenutuse protsess tavapärasest erinev. «Tegemist on kontaktivaba raamatute laenutusega. See näeb välja selline, et tellija saab huvipakkuva raamatu tellida kappi, mis asub raamatukogu hoone ees, see kapp on töötamas ööpäevaringselt. Teine võimalus on see, et raamatupakk komplekteeritakse fuajeesse, millele saab kontaktivabalt järele tulla tööpäevadel kella 12.00-17.00,» täpsustas Andresoo.

Rahvusraamatukogu juht lisas, et ööpäevaringselt töötaval kapil on siiski teatud piirangud. «Kui inimesed ei tule oma raamatule kohe järgi, siis tekib sinna järjekord - nõudlus on täna küllaltki suur. Meil on suur palve lugejatele - palun tulge oma raamatutele võrdlemisi ruttu järele,» palus ta.

Andresoo täpsustas, kes on kõige sagedasemad raamatute laenutajad. «Kõige rohkem käib meil õppureid, kes moodustavad pea poole lugejaskonnast. Nende hulgas on nii gümnaasiumi õpilasi kui ka ülikooli tudengeid. Kuna meie raamatukogu on spetsialiseerunud sotsiaal- ja humanitaarteadustele, siis selle valdkonna esindajaid on lugejate seas palju. Meil käib ka erinevate riigiasutuste töötajaid,» rääkis ta.

«Ilukirjandust on Eesti Rahvusraamatukogus vähem, õigemini, me ei komplekteeri seda kuigivõrd palju. Peamiselt laenutatakse erialast kirjandust. Hetkel on väga populaarseks kanaliks osutunud ka meie digitaalne kanal. Näeme, et sellele platvormile on nõudlus suur ja kasutatavus aina kasvab,» sõnas Andresoo.