Helen Randmets uuest loomingust: inimestel on praegu midagi uut ja rõõmsat vaja

Helen Randmets rääkis raadiole Elmar, et eriolukord on andnud talle aega ja võimalusi end rohkem klaveri tagant leida. Randmets andis hiljuti välja uue singli nimega «Imeline», mille muusika ja sõnade autoriks on ta ise. «See konkreetne lugu on valmis saanud juba möödunud aasta novembris, liikusin selle avaldamisega lihtsalt tasa ja targu. Hetkel töötan juba uue loo kallal,» rääkis muusik viljakast loomeperioodist.

«Praegu on inimestel midagi uut vaja. Midagi sellist, mis rohkem rõõmu tooks. Väljas käia ju ei saa,» rääkis Randmets oma uue loo avaldamise ajastuse kohta.

Muusik rääkis, kuidas sündis loo «Imeline» idee. «Laul sündis autoroolis olles. See on tavapäraselt ainuke hetk, mil saan omi mõtteid mõlgutada. Mulle tundub, et kui teel oled, siis mõtted liiguvad kuidagi paremini. Ma ei saa öelda, et need sõnad ja viis oleksid väga lihtsalt tulnud,» rääkis ta ja lisas, et kolme lapse emana on tal üsna raske vabu loomehetki leida. «Ma ei saa minna tundideks stuudiosse katsetama. Pigem on nii, et tean, et nüüd mul on vaba pool tundi ja selle aja jooksul peab hea idee sündima,» kirjeldas Randmets.

«Algselt pidi see lugu rääkima lahkuminekust. Kuid siis leidsin imelise sõna, mis sobis hästi refrääni. Tegin seejärel kõik salmid ümber ja tuli lugu, mis räägib hoopis armastusest. Sõnad räägivad suhtest, kuidas paar saab kokku ja aegajalt tekib hetki, kus mõeldakse, kas kaaslane on ikka õige. Kuid samas tekib südames ka äratundmisrõõmu, mil mõistad, et kõrval on tegelikult imeline inimene,» rääkis loo autor sõnade taustast.

Värske laulu produktsiooni osas on kaasa aidanud Rob Montes. «Montes on produtseerinud lugusid ka näiteks Liis Lemsalule, Andreas Poomile ning Tanel Padarile. Minu teada on teisigi Eesti artiste, kes tema juures on käinud. Ta on USA's sündinud, kuid elab ligikaudu kümme aastat Eestis,» lisas Randmets.