Toidupank otsib toetajaid: on ettevõtteid, kes annavad oma laojääke täiesti tasuta

Toidupangal on käsil kiired ajad ja abivajajate hulk on kriisiolukorrast tingituna aina kasvav. «Toitu jõuab meieni stabiilses koguses, kuid tänases olukorras tundub, et sellest jääb juba väheseks. Arvame, et abivajajate arv kasvab mais ja juunis veelgi - hetkel on paljudel sissetulek ja töö veel alles, kuid järgmisel kuul ei pruugi paljudel enam nii olla,» rääkis Boerefijn.

«Valmistame täna hullemaks olukorraks ette. Korjame raha, et ise suuremas koguses toitu valmis osta. Väga paljud firmad pakuvad meile juba abi. On ettevõtteid, kes annavad meile oma laojääke täitsa tasuta. Nende hulgas on hotelle, restorane, laevafirmasid, cateringi firmasid, koole ning erinevaid toidu maaletoojaid. See abi on väga tore ja teretulnud,» sõnas Toidupanga juht.

Toidupanga toimkond tunneb komplekteerimisel kõige rohkem puudust toidust, mis seisab kaua. «Näiteks konservid. Või siis kuivtoit, mille hulka kuuluvad riis, makaron ning tatar. Samamoodi kohv, tee, suhkur ja õli. Just eelnimetatud kaupa on hetkel kõige rohkem vaja,» täpsustas Boerefijn.

Boerefijn lisas, et millised piirkonnad vajavad hetkel kõige enam toetust. «Kõige kriitilisem on Ida-Virumaal, Võrus, Valgas, Põlvas ja Saaremaal. Väga paljud omavalitsused ja nende sotsiaaltöötajad on siin suureks abiks olnud, eriti just transpordi osas. Praegu on meil jagamiseks 15 000 Euroopa Liidu toiduabi pakki. Kuid kui abivajav inimene on ise riskigrupis, siis ta ise ei saa pakile järele tulla, siin aitavadki omavalitsuse inimesed,» sõnas ta.

Toidupanga esindaja täpsustas, kuidas abivajaja saab endast raskel hetkel märku anda. «Tuleb teatada omavalitsuse sotsiaaltöötajale. Meil on muidugi ka palju partnereid - näiteks Lasterikaste Perede Liit, kirikud, päevakeskused ning sotsiaalkeskused,» lisas mees.

Eesti Toidupangal on olemas oma interneti keskkond, kus saab otsida erinevat vajalikku infot toidupakkide jagamise ning annetusvõimaluste kohta. Kodust lahkumata on võimalik teha teistele eestlastele head. Uuri lähemalt!