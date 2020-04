Rainer Michelson uuest muusikast, tühjadest matkaradadest ja pereisa rollist

Muusik Rainer Michelson rääkis raadiole Elmar, kuidas ta eriolukorras aega mööda saadab. «Käin palju jalutamas ning saab ka jooksusamme tehtud. Oleme perega eraldatuses, nagu peab ja ega siin muud keerulist polegi. Kusjuures hea uudis on see, et oleme avastanud Lõuna-Eestis selliseid matkaradu, kus pole üldse teisi inimesi kohanud,» sõnas ta.

Michelson tunnistas, et antud periood möödub tema jaoks üsna toimekalt, sest peres kasvavad väikesed lapsed. «Mul on lastega tegelemise osas üks lihtne soovitus - siin tuleb lihtsalt vooluga kaasa minna. Tuleb nendega koos möllata, miski muu siin ei aita. Vastasel juhul lõpeb asi katastrofaalse jonniga ja läheb asi veel hullemaks. Rahu siin väga ei ole ja võib-olla ei peagi olema,» rääkis ta väikeste lastega kodus olemisest.

Muusik lisas, et avaldavad bändiga uut muusikat. «Praegu avaldatud muusika on kirjutatud juba mõnda aega tagasi, kuid hetkel käib stuudios ka uue materjali loomine. Oleme järgmisesse aastasse kahmanud kaks hästi suurt projekti, seal on üksjagu eeltööd vaja teha. Kõik asjad muidugi ei sõltu meist. Kui need asjad saame korda, siis võib teile vaikselt ka plaane sosistada,» lisas ta raadioeetris põnevusmomenti.

Michelson tegi juttu ka Supernova värskest singlist «Proovida võid». Teksti autoriks on Feliks Kütt ja muusika autoriks Michelson ise. «See lugu pole koroonaga sugugi seotud, lausa vastupidi, see on «anti-koroona». Video on tehtud Briti-stiilis, kus mitte keegi ei pinguta midagi ja olek on täpselt nii nagu on. Need, kes materjali üles võtsid, leidsid, et sellist olekut võiks videos lõpuni hoida. Nii olemegi seal üsna tülpinud nägudega kamp koos,» muigas ta.

«Lugu «Proovida võid» oli valmis juba märtsi alguses. See on üsna poliitilise alltekstiga laul. Supernova ajaloos on see esmakordne lähenemine. Lugu räägib inimese põhiasjadest: vabadusest käia ja otsustada ise oma tegude üle. Kui see koroonakriis tuli, siis nägime, et see laul absoluutselt ei sobinud kinniste uste taha, seetõttu lükkasime avaldamist veidi edasi. Nüüd on video leitav Youtube keskkonnast, laadisime selle üles koos sõnade ning akordidega. Veebis on olemas küll mingid keskkonnad, kus teatud info muusikahuvilistele üles leitav, kuid teinekord pole see harmoonia seal päris õige. Nii me otsustasimegi, et hakkame oma uuetele videotele akorde ja sõnu juurde lisama, seda enam, et meilt väga tihti küsitakse seda infot,» märkis Michelson.

Supernova hetkel veebi-kontserte ei anna. «Meile on küll ettepanek tehtud. Kuid iga bändi liige elab erinevas Eestimaa nurgas, päris keeruline oleks omavahel kokku saada. Tuleb hetkel võtta rahulikult ja tegeleda oma asjadega,» sõnas mees.