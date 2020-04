Jalmar Vabarna karantiiniperioodil tähistamisest: pidu on ju meis eneses!

«Meil tuli täna uus plaat välja ja oleme kogu bändiga väga rõõmsad selle üle. See, et see kõik minu sünnipäeval juhtus, pole üldsegi juhuslik, just nii planeerisimegi - see on ju lausa kaks kärbest ühe hoobiga,» sõnas Trad.Attack! liige Jalmar Vabarna.

Muusik rääkis, kuidas karantiiniperioodil oma sünnipäeva tähistada. «Tegelikult on pidu ju meis eneses! Meil oli väga tore hommik täna: sõbrad saatsid igasuguseid videoid ja suguvõsalt sain toredaid üllatusi. Olen selle kõige eest nii tänulik. Ühtlasi olen õnnelik, et sain lõpuks ka Kristuse ikka,» naeris Vabarna raadio Elmar päevaprogrammis.

Vabarna avaldas, mis on talle kõige meelepärasem sünnipäevakink. «Kõige toredam on see, kui inimesed kuulavad meie muusikat! Oleme selle loomingu nimel aastaid vaeva näinud. Iga väljaantud album on justkui hetke kokkuvõte elutööst. Pilli harjutamisele ning aju treenimisele on kulunud väga palju aega. Kui inimesed nüüd seda hetke koos meiega tähistavad ja naudivad, kuulates meie muusikat digitaalkanalitest või tellides plaadi, olengi kõige tänulikum. Olen läbi elu olnud inimene, kes on pigem andja kui saaja. Mulle meeldib teistele head teha. Oma sünnipäeva puhul soovin ka seda, et teistel läheks hästi,» tunnistas muusik.

«Mõlgutasin eile õhtul mõtteid, mida panna kirja oma 32 eluaasta järel. Öeldakse, et «Ela hetkes!». Tean, see kõlab mõnevõrra juustuselt. Kuidas ma saan panna aja seisma nii, et see hetk, kus ma olen, kestaks veel? Me ei saa ju kontrollida minutit või tundi, kuidas aga hoida siis neid häid asju ja ilusaid hetki? Mõistsin, et neid ei saa hoida seisvana paigas, ometi saab neid uuesti tekitada. See kõik on sinu enda vastutada ja algab eelkõige suhtumisest. On vaja hoida pea püsti, olla optimistlik ja panna ilusad unistused oma peas ringlema. Just nii me saamegi ilusaid hetki korduvalt läbi elada,» rääkis Vabarna oma filosoofilistest mõtetest.

«Kunagi õpetaja kiitis minu tehtud lugu ja soovitas mul «see miski hea» panna ka oma uue loo sisse. Mul võttis aastaid aega, et aru saada, mida ta selle kõigega mõtles. Nüüd saan aru, et ta pidas sellega silmas õige meeleolu ülekandmist. Lähenemine on oluline. Ma pidin end tagasi viima ilusasse loomishetkesse,» sõnas muusik.

Muusik tegi juttu ka Trad.Attack! plaadiesitluskontserdist, mis pidi toimuma sel nädalal, kuid hetkel on olude sunnil planeeritud 26. septembrile. «Meie fännid on seda uudist väga hästi vastu võtnud. Vaid mõned üksikud piletid on tagasi ostetud. Oleme selle üle väga rõõmsad ja meile tundub, et teeme õiget asja. Hoiame pöialt, et septembris eriolukord lõpeb ja saame jälle pidutseda,» lisas ta.

Vabarna plaanib peatselt avada oma isikliku veebikujul kitarrikooli. «Teen selles osas juba ettevalmistusi ning maikuus tahan kooliga avalikuks minna. Minu soov on õpetada inimesi kitarri mängima, ka neid, kes peavad alustama täiesti ABC'st. Võib-olla mõni tahab kitarri õppida nii, et ta teeb seda vaikselt nokitsedes ning omas kodus, just teile ma sellise õppevõimaluse annangi,» rääkis ta.