Grete Paia: eriolukord paneb mõtlema, mis on tegelikult elus oluline

Muusik Grete Paia rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kas ta on pigem hiline uinuja või varajane ärkaja. «Olen muusik ja põhiline inspiratsioon tuleb eelkõige öösiti. Samas, viimastel aastatel olen tunnetanud seda, et hommikul vara on nii mõnus ärgata, nii toimides jõuab ka oma toimetused varem ära teha. Seega võin öelda, et hetkel olen pigem hommiku-inimene. Aga eks see kõik käib mul periooditi,» tunnistas Paia.

Paia tegi juttu oma puhkepäevade ettevõtmistest. «Olen valinud endale sellise elukutse, kus rutiin praktiliselt puudub. Kuid olen säilitanud traditsiooni, mille kohaselt pühapäeviti on pannkoogihommikud. Kui ilm on ilus, käin puhkepäevadel ka jalutamas,» sõnas ta.

Muusik avaldas, mil moel valmivad tema tehtud pannkoogid. «Lisan pannkookidele vanaema tehtud mustsõstramoosi, see on mu suur lemmik. Pannkoogi retseptidega olen väga palju katsetanud. Olen teinud kooke isegi kookoshelvestega, mõnikord olen näiteks toorjuustu sisse pannud. Mulle meeldivad natuke paksemad pannakad, kuid iga kord teen neid veidike erinevalt,» sõnas ta.

«Tuleb tunnistada, et ma ei ole väga suur kokkaja. Üksi elades pole selles osas väga suurt motivatsiooni. Kuid mulle meeldib küpsetada. Minu firmaroaks on toorjuustu-kondenspiima kook,» lisas ta.

Grete Paia on pärit Saaremaalt, kuid eriolukorra tõttu pole ka tema saanud oma lähedasi tükk aega silmast silma näha. Muusik jagas nippe, kuidas eriolukorra hakkama saada. «Ega see töinamine kedagi siin ei aita ja probleemi see ka ei lahenda. Pigem tuleb igas asjas head näha. Olukord on küll hull, kuid samas see raputus aitab inimestel prioriteete rohkem paika panna. Võib-olla see situatsioon õpetab ka seda, et kõik asjad pole iseenesest mõistetavad. See aitab mõista, mis on tegelikult elus oluline,» sõnas ta.

Paia lisas, et tegeleb hetkel uue materjali väljaandmisega. Värske loo pealkirjaks on «Maru». Paia lõpetas hiljaaegu koostöö produtsent Sven Lõhmusega, kuid läbisaamine on muusikute vahel endiselt hea. «Küsisin temalt nõu ka oma uue loo osas. Saame Sveniga väga hästi läbi ja usaldan tema arvamust. Hakkasin iseseisvalt tööle põhjusel, et tahan asju proovida omal käel ja naudin, kui saan pea ees tundmatusse vette hüpata,» rääkis ta.

Paia avaldas detaile ka oma uue loo sisu ja valmimise kohta. «Ma ise olen oma uue looga väga rahul. Ootan põnevusega, kuidas kuulajad selle vastu võtavad. Olen sellesse nii palju aega ja energiat pannud. Sound ja minek on tavapärasest erinevad. Mul pole nii positiivset lugu mitte iial olnud. Sõnade autor on Aapo Ilves. Taustainfona veel niipalju, et sõna «maru» on olnud mul juba pikemat aega olnud parasiitsõna, Aapo seda muidugi ei teadnud ja see kõik oli nii hea kokkusattumus. Ma jätan lüürika lahti rääkimise osas kõik otsad lahti, las iga inimene ise tunnetab, mida ta sealt välja loeb. Paljud võivad välja tuua paralleele praeguse eriolukorra kohta, kuid tegelikult on need sõnad kirjutatud juba pool aastat tagasi,» lisas muusik.