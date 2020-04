Musta pässikut on hea tarbida stressi ning väsimuse korral

Viimasel aastatel on palju kõneainet pakkunud musta pässiku tervendavad omadused. See võimas seen on läbi ajaloo olnud tuntud imeravim ja vanarahva seas laialdaselt kasutatud abivahend. Tänapäeval on võimsa turgutaja populaarsus taas kasvamas.

«Chaga ehk must pässik on meditsiiniline seen, mis kasvab kase peale, kui puu on viga saanud. Selle tagajärjel tekib seene ja puu vaheline sümbioos, kus üks toetab teist. Ehk puu suunab oma vitamiinid ja mineraalid koos mahladega seenele ja seen ravil samal ajal puud,» kirjeldas Chaga Health müügijuht Margit Kurn.

Raviseen sisaldab üle kahesaja bioaktiivse aine. «Seal on rohkelt mineraale, vitamiine ja ta on kõige kõrgema antioksüdantide sisaldusega raviseen maailmas. Kindlasti on tegemist ühe väga hea loodusliku abivahendiga, mis on abiks immuunsuse tõstmisel ning põletike ja viiruste ravis. Seda on hea tarbida ka stressi ning väsimuse korral,» sõnas Kurn.

«Kõige sagedamini tehakse mustast pässikust ehk chagast tõmmiseid. Meie ettevõte on inimeste elu lihtsamaks teinud - toodame ise pulbrit, mida on lihtne kodus edasi kasutada. Meie hitt-tooted on aga eliksiirid. Kasutame nende valmistamisel üle saja aasta vanust mulgimemmede retsepti. Eliksiiri sees on lisaks chagale veel kaks komponenti: astelpaju ja aaloe. Siinkohal rõhutangi seda, et astelpaju ja chaga koostoime on immuunsusele suur tugi. Astelpaju on mari, mis sisaldab väga suures koguses C-vitamiini, see on eriti kasulik viiruste perioodil,» lisas Kurn.

Chaga Health esindaja soovitab eliksiiri tarbida ühe kuuse kuurina. «Seda tuleks võtta kaks korda päevas, kuu aega järjest. Pudelitel on mõõdutopsid kaasas, nende abil on lihtne manustada hommikul ja õhtul. Kasulik on tarbida sellistel perioodidel, mil immuunsüsteem on nõrk ning aastaajad vahelduvad. Inimese keha on ise väga tark, kui ta tunneb, et on juba piisavalt jõudu saanud, siis tuleb teha paus. Selliseid kuure võiks teha kolm kuni neli korda aastas,» soovitas ta.

