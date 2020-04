Abiturient eriolukorrast: me ei osanud klassikaaslastega arvata, et see kõik kestab õppeaasta lõpuni

Abiturient Ott Kattel rääkis raadiole Elmar eksamite perioodist, mis tuleb läbi teha eriolukorra ajal. «Kõik on nii teistsugune! Pole päris kaua aega saanud koolis käia,» lausus ta ja tunnistas, et kogu situatsioon on endiselt harjumatu ja küsimusi tekitav.

Noormees kirjeldas oma viimast koolipäeva, enne eriolukorra väljakuulutamist. «Siis me ei osanud klassikaaslastega arvata, et see jääbki meie viimaseks koolipäevaks selle koolimaja seinte vahel. Meenutan, et see oli täiesti tavaline koolipäev, kuigi ühes tunnis vaatasime otseülekannet Riigikogu istungist. Arutasime veel omavahel olukorra tõsiduse üle, kuid arvasime, et nii hulluks ei saa olukord minna, et see lausa õppeaasta lõpuni kestab,» rääkis ta.

Abiturient tunnistas, et distantsõppe algusperioodil oli tal hea meel, et saab veidi puhkust ja ei pea füüsiliselt kooli minema. «Muidugi oli alguses omamoodi hea, kuid nüüd on halb see, et väljas käia ei saa ning seetõttu ei saa ka sõpradega koos olla,» lisas ta.

Kattel kirjeldas, et õppeaasta lõpp on toonud koolielus palju küsimärke. «Kogu olukord on hetkel üsna segane. Paljude vajalike teemade kohta täna selge info puudub. On teemasid, mida oleme lihtsalt juttude põhjal kuulnud. Hangime infot meediast ja kooli keskkonnast Stuudiumist,» sõnas ta.

Juttu oli ka distantsõppe eripäradest. «Kodus õppides hajub tähelepanu palju kergemini, sest keskkond on oluliselt mugavam. Tunnistan, et koolis on palju parem ja lihtsam õppida, just uue materjali omandamise seisukohast. Hetkel on otsustatud, et eksamiteks ettevalmistuste puhul tehakse koolis erinevaid konsultatsioone, kuhu kokku võib tulla kokku väiksem grupp õpilasi,» kommenteeris abiturient.