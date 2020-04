Anne Veski: meie täidame kõiki eriolukorra nõudeid ja ma leian, et nii on ka kõige õigem

Nutiristsõnad on tulnud välja uue ristsõnade ajakirjaga, mille esikaanel on Anne Veski. Ajakiri sisaldab kaksteist lehekülge Anne Veski teemalisi ristsõnu ning eriauhindadena on välja pandud muusiku autogrammidega plaadid.

Anne Veski rääkis, et eriolukorrast tingitud puhkus on talle enneolematu kogemus. «Võib nimetada küll, et mul algas 12. märtsist puhkus! Nii pikka puhkust pole mul küll elus olnud,» muigas ta rõõmsameelselt.

Lauljanna tunnistas, et temale pole hetkel populaarsust koguvad veebikontserdid kuigivõrd meeltmööda. «Mina küll ei tahaks tulevikus näha, et see kõik nii jääks. Kui eriolukord algas, siis mulle helistati Lätist ja sooviti veebi vahendusel kontserti. Mina tegin selle peale suured imestunud silmad ning ütlesin eitavalt. Poleks arvanud, et muusikute töös kujunes paar nädalat hiljem sellest uus reaalsus,» kommenteeris ta.

Veski lisas eriolukorra suhtes oma vaatenurki. «Iga asi saab ju ükskord otsa ja normaalsus tuleb tagasi. Kindlasti on seal teatud mööndused ja midagi uut tuleb selle olukorraga ka kaasa. Kuid oma muusiku töö pärast ma väga ei muretse. Tsirkust ja leiba on inimestel ju alati vaja: see jääb püsima, sest on sajandeid nii olnud. Raske aeg läheb mööda ja rahvas saab jälle näha meid kontserditel,» lisas ta.

Veski avaldas, millega ta koroona kriisi ajal oma vaba aega sisustab. «Lubasin endale, et kui nüüd aega rohkem, hakkan korralikult sporti tegema ja seda ma olen nüüd kuu aega ka teinud! Võimlen hommikuti ning sõidan ka jalgrattaga. Ilusatel päevadel on lisandud ka aiatööd. Tuleb tunnistada, et olen oma aias vist kõik libled üle lugenud ja mulle tundub, et varsti võin eeskujuliku aia konkursil konkureerida,» naeris ta.

«Kuid tegelen ka loomingulise tööga, mul on palju poolikuid lugusid, mille kallal on hetkel hea toimetada. Iga artist teeb hetkel uut muusikat, nii teeme ka meie. Loodan, et saame peagi uue materjaliga teid üllatada,» lisas Veski.

Veski rääkis, kuidas nende peres toidupoes käiakse. «Muidugi käin ma poes. Abikaasa viib ilusti autoga poe ette ja ise jääb autosse. Mina panen kummikindad kätte, maski ette ning lähen. Lisaks sellele on mul ka müts peas ning prillid ees. Enne eriolukorra algust ostsin paki kindaid ja ka maskidest on mul mingid varud alles - seega, kõik vajalik on olemas. Meie täidame kõiki nõudeid ja ma leian, et see on ka kõige õigem. Nii saab päästa ennast ja päästa teisi,» sõnas ta.

Muusik kommenteeris uut ristsõnade kogumikku, mille teemadega ka tema nimi seotud. «See on hästi vahva! Ma ei hakka üldse valetama, loomulikult on süda soe, kui pannakse sind laulu või ristsõna sisse...või kuidagi teistmoodi hea sõnaga meenutatakse. Kuid ma pean ütlema, et see ristsõnade kogumik on vist hetkel juba ära ostetud poest - eile käisin ise otsimas ja enam ei leidnudki. Järelikult on siis populaarne kaup ja mul pole selle vastu midagi. Ristsõna on alati meeldiv ajaviide, see teeb inimest veidike targemaks,» rääkis Veski raadio Elmar päevaprogrammile.